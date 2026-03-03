Пономаренко оформил дубль в матче прошлого тура УПЛ против Эпицентра. Как рассказал легендарный экс-наставник Динамо Йожеф Сабо в комментарии 24 Каналу, молодой форвард имеет все шансы попасть в главную команду страны, если продолжит развиваться.

Что сказал Сабо о Пономаренко?

Легенда Динамо подчеркнул, что Пономаренко обладает необходимыми для хорошего форварда качествами, но иногда Матвей играет слишком самоуверенно.

Пономаренко – хороший парень. У него все есть – и скорость, и чувство гола. Но он пижон. Как-то его еще раньше выпустили за основную команду, а он никому пас не отдавал. Ему дают мяч, а он хочет сам обыграть, показать себя. Тогда я его критиковал. Но он должен расти. У него хороший удар с обеих ног, он хорошо перемещается по полю,

– отметил Йожеф Сабо.

Сравнение с Довбиком и перспективы в сборной

После успешного матча против Эпицентра все больше экспертов начали говорить о возможном вызове Пономаренко в национальную сборную Украины. Йожеф Сабо сравнил игру нападающего Динамо с Артемом Довбыком, назвав Матвея более вариативным и подвижным футболистом.

Это не Довбык. Тот в центре как станет, так и стоит – сюда на пять метров и туда. Я думаю, что Ребров вызовет его в сборную. Пономаренко должен вырасти в хорошего футболиста – он еще молодой парень,

– добавил бывший наставник Динамо.

Пономаренко в этом сезоне