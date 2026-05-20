По сравнению с прошлым сезоном, произошло одно важное изменение: Украина гарантированно будет представлена в Лиге чемпионов. Зато места в других еврокубках отечественным клубам придется добывать через сито квалификации, пишет 24 Канал.

Смотрите также Динамо – обладатель Кубка Украины 2025/2026

Кто сыграет от Украины в Лиге чемпионов?

Шахтер на правах чемпиона должен был бы начинать свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Но "горняки" должны быть обязаны своему высокому клубному рейтингу и стечению нескольких важных обстоятельств.

Поскольку победитель Лиги чемпионов в этом году уже гарантировал себе место в следующем розыгрыше через чемпионат, его путевка достается наиболее рейтинговой команде, которая не имеет места в основном раунде и при этом выиграла свое внутреннее первенство.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Рейнджерс и Олимпиакос, которые опережали Шахтер по заработанным баллам, провели неудачный сезон. Так что победа в УПЛ подарила донетчанам место среди 36 лучших клубов Старого света.

Кто представит Украину в Лиге Европы?

Единственная квота Украины во втором по рангу евротурнире, по данным из Википедии, достается победителю Кубка – то есть Динамо. Позиция киевлян в УПЛ при этом не имеет никакого значения.

Начинать киевлянам придется аж с первого квалификационного раунда. Это означает, что для попадания в основной раунд придется выполнить сложнейшую задачу: выиграть четыре двухматчевые дуэли.

В прошлом году тому же Шахтеру это сделать не удалось: после побед над финским Ильвесом и турецким Бешикташем подопечные Арды Турана вылетели в квалификацию Лиги конференций от греческого Панатинаикоса.

Кто из украинских команд будет играть в Лиге конференций?

Это единственный турнир, в котором Украина имеет представительство сразу в несколько клубов. Третий по силе еврокубок будут покорять ЛНЗ и Полесье.

Несмотря на то, что обе команды еще не определились со своей финальной позицией в УПЛ – серебро, бронза или вообще без медалей – это уже не играет роли: им все равно начинать со второго квалификационного раунда. То есть основной раунд на расстоянии трех выигранных двухматчевых дуэлей.

Полесье в прошлом году уже испытало свои силы в еврокубках, добравшись раунда плей-офф, но не попав в число 36 участников Лиги конференций, уступив Фиорентине.

Что же до ЛНЗ, то это абсолютный дебютант еврокубков от Украины.

Когда жеребьевка и начало матчей квалификации?

Согласно календарю евросезона, обнародованному ресурсом Kassiesa, 16-17 июня 2026 года будет проведена жеребьевка, которая определит пары в первом и втором квалификационных раундах всех еврокубков.

Сами же матчи начнутся уже в июле. Динамо в первом квалифай-раунде Лиги Европы будет играть 9 и 16 июля. ЛНЗ и Полесье начнут 23 и 30 июля в Лиге конференций.

Шахтер может не беспокоиться вплоть до сентября. Основной раунд Лиги чемпионов начнется 8 сентября, а жеребьевка состоится примерно за две недели до этого, 27 августа.