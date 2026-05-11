Это стало возможным из-за правила в регламенте Лиги чемпионов, которое отдает вакантное место наиболее рейтинговому победителю внутреннего первенства. Только два клуба могли обойти "горняков" в рейтинге, но оба они потеряли шансы на чемпионство, сообщает 24 Канал.

Почему Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов?

После победы над Полтавой и досрочного оформления чемпионства шахтер ждал еще один приятный момент. Как отмечает портал Flashscore, в 30-м туре чемпионата Греции Олимпиакос сыграл вничью с ПАОКом и потерял математические шансы на получение титула греческой Суперлиги.

Еще раньше без возможности выиграть свое первенство остался и шотландский Рейнджерс. Таким образом единственные две команды, которые были в таблице индивидуального рейтинга клубов выше дончан, не воспользовались своим шансом на прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Согласно распределению мест на этапе лиги, наиболее рейтинговому чемпиону достается место в том случае, когда свою квоту освобождает действующий победитель наиболее престижного еврокубка. Поскольку и ПСЖ, и Арсенал, которые разыграют "ушастый" трофей, уже обеспечили себе основной раунд через внутренние первенства, возникает та самая вакансия, которой воспользуется Шахтер.

Что означает выход Шахтера в основной раунд Лиги чемпионов?

"Горняки" возвращаются в главный еврокубок после годичного перерыва: в сезоне 2024/2025 они так же воспользовались возможностью обойти квалификацию благодаря своему высокому рейтингу и победе в УПЛ.

Выход в стадию лиги сразу принесет Шахтеру 6 очков в рейтинг. В пересчете на количество клубов-участников еврокубков от Украины это означает, что мы начнем новый сезон с 1,5 баллами в таблице коэффициентов.

Кто уже гарантировал себе Лигу чемпионов на следующий сезон?

Как отмечает Википедия, место в основном раунде уже гарантированно имеют 18 команд из 36: