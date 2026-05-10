Шахтер поставил яркую точку в чемпионской гонке, официально вернув себе золото украинской Премьер-лиги. Команда Арды Турана оформила титул максимально убедительно – за три тура до финиша УПЛ, сообщает 24 Канал.

Как получил чемпионство Шахтер?

В матче против Полтавы дончане с первых минут захватили контроль над игрой и не позволили сопернику даже мечтать о сенсации. Шахтер забил четыре сухих мяча, продемонстрировав полное преимущество в классе, скорости и реализации моментов.

В конце первого тайма отличился Дмитрий Крыськив, после перерыва дважды забил Исаке Силва, а точку в игре поставил Лассина Траоре.

Благодаря этой победе "горняки" стали недосягаемыми для преследователей в турнирной таблице и досрочно гарантировали себе чемпионский титул. Это чемпионство стало очередным подтверждением доминирования клуба на внутренней арене.

Туран приводит Шахтер к золоту

Для Арды Турана этот титул стал первым во главе команды. Несмотря на давление сезона, кадровые вызовы и борьбу на нескольких фронтах, Шахтер сумел пройти дистанцию стабильнее конкурентов.

Донецкий клуб получил свое 16-е чемпионство.

В прошлом сезоне золотые медали УПЛ завоевали футболисты Динамо. Сейчас киевляне рискуют финишировать без наград чемпионата, однако с большим шансом добыть Кубок Украины.

СК Полтава, которая проиграла Шахтеру, официально вылетела из высшего дивизиона в Первую лигу.