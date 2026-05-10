Шахтар поставив яскраву крапку в чемпіонській гонці, офіційно повернувши собі золото української Прем'єр-ліги. Команда Арди Турана оформила титул максимально переконливо – за три тури до фінішу УПЛ, повідомляє 24 Канал.

Як здобув чемпіонство Шахтар?

У матчі проти Полтави донеччани із перших хвилин захопили контроль над грою та не дозволили супернику навіть мріяти про сенсацію. Шахтар забив чотири сухі м'ячі, продемонструвавши повну перевагу в класі, швидкості та реалізації моментів.

Наприкінці першого тайму відзначився Дмитро Криськів, по перерві двічі забив Ісаке Сілва, а крапку у грі поставив Лассіна Траоре.

Завдяки цій перемозі "гірники" стали недосяжними для переслідувачів у турнірній таблиці й достроково гарантували собі чемпіонський титул. Це чемпіонство стало черговим підтвердженням домінування клубу на внутрішній арені.

Туран приводить Шахтар до золота

Для Арди Турана цей титул став першим на чолі команди. Попри тиск сезону, кадрові виклики та боротьбу на кількох фронтах, Шахтар зумів пройти дистанцію стабільніше за конкурентів.

Донецький клуб здобув своє 16-те чемпіонство.

Минулого сезону золоті медалі УПЛ вибороли футболісти Динамо. Зараз кияни ризикують фінішувати без нагород чемпіонату, однак з великим шансом здобути Кубок України.

СК Полтава, яка програла Шахтарю, офіційно вилетіла з вищого дивізіону у Першу лігу.