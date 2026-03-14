Очередным успешным матчем для Матвея стала игра против Оболони в рамках 20-го тура УПЛ, сообщает 24 Канал. Гол Пономаренко принес Динамо победу в киевском дерби со счетом 2:1.

Какой рекорд у Пономаренко?

На 40-й минуте Матвей откликнулся на пас от Пихаленка и точно пробил мимо кипера. Это был шестой матч УПЛ подряд, в котором Пономаренко отметился голом.

Это позволило игроку стать рекордсменом Динамо. Ранее только трем игрокам киевлян удавалось отличиться голом в шести играх подряд. Речь о Максиме Шацких, Диогу Ринкона и Виктора Цыганкова.

Первый имел голевую серию на стыке сезоне 2002 – 2003 и 2003 – 2004. В свою очередь бразилец зажигал в кампании 2005 – 2006, а действующий вингер Жироны – в сезоне 2017 – 2018.

При этом Матвей еще имеет шанс побить аналогичный рекорд для всей УПЛ. Двум экс-игрокам Шахтера удавалось оформить более длинные результативные серии:

Алекс Тейшейра – 7 матчей в сезонах 2015 – 2016 и 2016 – 2017

– 7 матчей в сезонах 2015 – 2016 и 2016 – 2017 Андрей Воробей – 7 матчей в сезоне 2000 – 2001

Отметим, что в этом сезоне Пономаренко забил уже 9 голов в 15-ти матчах всех турниров. Футболист лидирует в гонке бомбардиров УПЛ, имея по восемь мячей вместе с Филиппом Будковским (Заря), Бабукаром Фалом (Карпаты) и Николаем Гайдучиком (Полесье).

