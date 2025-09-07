Поединок против Венесуэлы стал последним домашним матчем для Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. После поединка легендарный футболист трогательно попрощался с болельщиками, пишет 24 Канал.

К теме "Счастлив закончить вот так": Месси попрощался с аргентинскими фанатами после матча за сборную

Как Месси успокоил растроганную девочку?

После матча к Месси пришла маленькая болельщица, которая хотела увидеть своего кумира. От неожиданности она расплакалась, все еще не веря своему счастью.

Капитан действующих чемпионов мира обнял свою поклонницу и сумел ее успокоить. Очевидно, что сам Месси не ожидал такой реакции от ребенка.

Видео, как девочка расплакалась на встрече с Месси

Достижения Месси в сборной Аргентины