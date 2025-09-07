Поединок против Венесуэлы стал последним домашним матчем для Лионеля Месси в составе сборной Аргентины. После поединка легендарный футболист трогательно попрощался с болельщиками, пишет 24 Канал.
К теме "Счастлив закончить вот так": Месси попрощался с аргентинскими фанатами после матча за сборную
Как Месси успокоил растроганную девочку?
После матча к Месси пришла маленькая болельщица, которая хотела увидеть своего кумира. От неожиданности она расплакалась, все еще не веря своему счастью.
Капитан действующих чемпионов мира обнял свою поклонницу и сумел ее успокоить. Очевидно, что сам Месси не ожидал такой реакции от ребенка.
Видео, как девочка расплакалась на встрече с Месси
Достижения Месси в сборной Аргентины
- Лионель Месси сыграл за сборную Аргентины 194 матча, в которых забил 114 мячей.
- Капитан "альбиселесте" привел свою команду к триумфу на ЧМ-2022 в Катаре.
- Вместе со сборной Аргентины Лео дважды выигрывал Кубок Америки и завоевывал "золото" Олимпиады-2008.
- Кстати, президент США Дональд Трамп очень хочет видеть Месси на ЧМ-2026.