Лидер сборной Аргентины Лионель Месси еще не определился с тем, будет ли выступать на чемпионате мира 2026 года. Однако восьмикратного обладателя "Золотого мяча" хотят увидеть на мундиале, сообщает 24 канал со ссылкой на Ole.

Сыграет ли Месси на ЧМ-2026?

По имеющейся информации, Лионель Месси постепенно будет принимать решение об участии на чемпионате мира 2026 года. Все будет зависеть от его физической формы, мотивации, а также собственного самочувствия футболиста.

В Аргентине надеются, что Лионель Месси будет представлять национальную сборную на предстоящем турнире. Игрок Интер Майами намерен сфокусироваться на ближайших матчах, не думая об уходе на пенсию.

К слову. Аргентина выиграла последний чемпионат мира, который состоялся в 2022 году в Катаре. Лионель Месси впервые за свою карьеру поднял желанный трофей над головой.

Вероятно. что Лионель Месси сыграет на чемпионате мира-2026. В участии аргентинского футболиста уверены главный тренер Лионель Скалони и президент ФИФА Джанни Инфантино. Также Дональд Трамп хочет увидеть Месси на мундиале.

