Гости одержали победу со счетом 2:1. Главным героем встречи стал капитан "цапель" Лионель Месси, который установил абсолютный рекорд лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

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Какое достижение покорилось Месси

Аргентинец оформил дубль уже в первом тайме. Оба раза он отметился голами ударами в одно касание.

Сначала нападающий воспользовался ошибкой защитника соперников, а впоследствии реализовал момент после великолепной передачи Серхио Бускетса. Это позволило Лионелю Месси переписать историю МЛС – он стал первым игроком, который отмечался минимум двумя голами в четырех матчах лиги подряд.

При этом все эти поединки Интер Майами выиграл. Ранее звездный футболист отмечался дублями в ворота Клуб де Фут Монреаль (4:2 и 4:1), а также Коламбус Крю (5:1), к которым суммарно добавил еще и пять ассистов.

Смотрите видеообзор матча, в котором Месси установил рекорд

К слову. Всего в нынешнем сезоне Лионель Месси провел 19 матчей на клубном уровне. В них он забил 15 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, что Интер Майами накануне участвовал также в Клубном чемпионате мира. Там "цапли" дошли до 1/8 финала, где уступили ПСЖ, который 13 июля сыграет в финале.