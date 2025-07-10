Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Головним героєм зустрічі став капітан "чапель" Ліонель Мессі, який встановив абсолютний рекорд ліги, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

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Яке досягнення підкорилося Мессі

Аргентинець оформив дубль уже в першому таймі. Обидва рази він відзначився голами ударами в один дотик.

Спочатку нападник скористався помилкою захисника суперників, а згодом реалізував момент після чудової передачі Серхіо Бускетса. Це дозволило Ліонелю Мессі переписати історію МЛС – він став першим гравцем, який відзначався мінімум двома голами в чотирьох матчах ліги поспіль.

При цьому всі ці поєдинки Інтер Маямі виграв. Раніше зірковий футболіст відзначався дублями у ворота Клуб де Фут Монреаль (4:2 і 4:1), а також Коламбус Крю (5:1), до яких сумарно додав ще й п'ять асистів.

Дивіться відеоогляд матчу, в якому Мессі встановив рекорд

До слова. Всього в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів 19 матчів на клубному рівні. У них він забив 15 голів і віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що Інтер Маямі напередодні брав участь також у Клубному чемпіонаті світу. Там "чаплі" дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися ПСЖ, який 13 липня зіграє у фіналі.