Поєдинок проти Венесуели став останнім домашнім матчем для Ліонеля Мессі у складі збірної Аргентини. Після поєдинку легендарний футболіст зворушливо попрощався з уболівальниками, пише 24 Канал.
Як Мессі заспокоїв розчулену дівчинку?
Після матчу до Мессі прийшла маленька вболівальниця, яка хотіла побачити свого кумира. Від несподіванки вона розплакалася, все ще не вірячи своєму щастю.
Капітан чинних чемпіонів світу обійняв свою шанувальницю та зумів її заспокоїти. Очевидно, що сам Мессі не очікував такої реакції від дитини.
Відео, як дівчинка розплакалася на зустрічі з Мессі
Досягнення Мессі у збірній Аргентини
Ліонель Мессі зіграв за збірну Аргентини 194 матчі, у яких забив 114 м'ячів.
Капітан "альбіселесте" привів свою команду до тріумфу на ЧС-2022 в Катарі.
Разом зі збірною Аргентини Лео двічі вигравав Кубок Америки та здобував "золото" Олімпіади-2008.
До речі, президент США Дональд Трамп дуже мріє побачити Мессі на ЧС-2026.