Поєдинок проти Венесуели став останнім домашнім матчем для Ліонеля Мессі у складі збірної Аргентини. Після поєдинку легендарний футболіст зворушливо попрощався з уболівальниками, пише 24 Канал.

Як Мессі заспокоїв розчулену дівчинку?

Після матчу до Мессі прийшла маленька вболівальниця, яка хотіла побачити свого кумира. Від несподіванки вона розплакалася, все ще не вірячи своєму щастю.

Капітан чинних чемпіонів світу обійняв свою шанувальницю та зумів її заспокоїти. Очевидно, що сам Мессі не очікував такої реакції від дитини.

Відео, як дівчинка розплакалася на зустрічі з Мессі

Досягнення Мессі у збірній Аргентини