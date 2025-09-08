Протистояння відбудеться у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, інформує 24 Канал.
Читайте також Депай переписав історію нідерландського футболу, встановивши легендарний рекорд
Хто транслюватиме матч Азербайджан – Україна?
В Україні пряма трансляція цього поєдинку буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S", а також безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ у Т2 та кабельних мережах.
Протистояння прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін. О 18:00 розпочнеться традиційна аналітична студія, де ведучим буде Сергій Лук'яненко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.
Зазначимо, що перед грою Азербайджан – Україна господарі звільнили головного тренера Фернанду Сантуша. Проти "синьо-жовтих" команду очолюватиме тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов.
До слова. Це буде лише третє очне протистояння між збірними Азербайджану й України. Обидва рази вони зустрічалися у 2006 році й тоді на виїзді "синьо-жовті" зіграли внічию 0:0, а вдома перемогли з рахунком 6:0.
Нагадаємо, що відбірковий турнір майбутні суперники розпочали з поразок. Україна поступилася Франції з рахунком 0:2, а Азербайджан не зміг створити проблем Ісландії – 0:5.
Що відомо про відбірковий цикл України на ЧС-2026?
- Підопічним Сергія Реброва залишилося провести ще п'ять поєдинків.
- Суперниками "синьо-жовтих" у квартеті D є Франція, Ісландія та Азербайджан.
- Всі матчі відбудуться восени. Переможець групи напряму вийде на ЧС, а команда, що посяде друге місце – гратиме у плейоф, де треба пройти двох суперників.