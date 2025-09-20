Головний тренер Ноттінгема Анже Постекоглу довірив місце у стартовому складі Олександру Зінченку. Українець зайняв звичне місце на лівому фланзі захисту, пише 24 Канал.

Як зіграв Зінченко у матчі за Ноттінгем?

"Лісники" дуже швидко відкрили рахунок у матчі. Вже на 2-й хвилині зустрічі Неко Вільямс підхопив м'яч після розіграшу кутового та завдав потужного удару під поперечину. Ноттінгем несподівано повів у рахунку.

Господарі відіграли на 20-й хвилині. Цьому опосередковано допоміг Зінченко. Спочатку українець програв верхову дуель Чауні, який виконав передгольовий асист. Коли вже м'яч після удару Ентоні летів у ворота, Олександр намагався вибити його, але у підсумку випадково відправив його у сітку.

Однак офіційні ресурси не записали автогол Зінченку, а оформили взяття воріт на Ентоні.

Відео, як Зінченко відправив м'яч у ворота

До кінця ігрового часу рахунок у матчі не змінився. Поєдинок Бернлі – Ноттінгем Форест завершився внічию – 1:1.

Олександр Зінченко відіграв повний матч за лісників. Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку – 6,9 бала (третя найкраща в команді – 24 Канал), а SofaScored оцінив дії українця у 7,1 бала (3-4 найкраща оцінка в команді).

Бернлі – Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Ентоні, 20 – Вільямс, 2

Відеоогляд матчу Бернлі – Ноттінгем Форест

Яке турнірне положення команди Зінченка в АПЛ?

Ноттінгем Форест після п'яти зіграних турів набрав п'ять залікових пунктів. "Лісники" наразі посідають 14-ту сходинку в таблиці.

Бернлі у п'яти матчах заробив чотири бали. "Бордові" розмістилися на 16-му місці в АПЛ.

Наступний матч Ноттінгем Форест зіграє 24 вересня в рамках Ліги Європи проти Бетіса. Однак Зінченко не зіграє у поєдинку, оскільки не потрапив до заявки на турнір.

