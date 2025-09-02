Влада Зинченко – одна из самых популярных жен украинских футболистов. Красивая блондинка впервые стала известна на весь мир благодаря своей поддержке с трибун во время чемпионата Европы-2016, куда она поехала поболеть за сборную Украины по футболу, информирует 24 Канал.

Интересно Маленькие болельщицы: что известно и как выглядят дети Александра Зинченко

Влада Зинченко – символ Евро-2016?

Тогда нынешняя жена Александра Зинченко, которая родилась 20 октября 1995 года в Виннице, попала в объектив одного из фотографов, которые работали на Евро-2016 во Франции. Это сделанное фото с красивой украинкой разлетелось повсюду.

Фанаты признали Владу самой красивой болельщицей чемпионата Европы-2016 по футболу. Украинка стала символом турнира.

Напомним, что Влада родилась в спортивной семье, ведь ее отец и брат играли в футбол. Поэтому девушка с детства увлекалась любимой игрой миллионов.

Как вирусное фото помогло стать журналисткой?

Именно после этого фурора Влада откровенно рассказала в одном из интервью, что мечтает стать журналисткой. Хотя имеет юридическое образование.

Вскоре мечта девушки воплотилась в реальность. Влада согласилась на предложение телеканалов "Футбол 1/2", которые тогда еще процветали и вообще существовали.

Почему Влада Седан? Прозвище "Седан" к девушке привязалось еще со времен студенческой жизни в общежитии. Тогда был популярный трек "Баклажан. Девичья высота – Щеглова.

Бурная личная жизнь Влады Зинченко?

Перед браком с Зинченко Влада имела отношения с другим украинским футболистом Андреем Борячуком, который был другом Александра.



Влада с Борячуком во время отдыха / Фото из инстаграма девушки

Их отношения продолжались до 2019 года, когда влюбленные неожиданно объявили об их разрыве. Стало известно, что Зинченко отбил у второй девушки. Впоследствии стало понятно, что Влада наконец нашла мужчину, с которым могла построить крепкую семью.

После одного из матчей сборной Украины Зинченко прямо в прямом эфире поцеловал любимую девушку, которая работала во флешзоне. Этот поступок Александра шокировал украинских фанов, которые заговорили о романе футболиста и журналистки.

Как Зинченко поцеловал Владу в прямом эфире: смотрите видео

Как Зинченко сделал предложение любимой и роскошная свадьба?

Футболист мечтал сделать предложение руки и сердца в прямом эфире. Но забыл, что не попросил руки у родителей девушки, а делать это через телефонный звонок не хотел. Поэтому Александр довольно внезапно сделал предложение Владе дома прямо в трусах на кухне.

После пара организовала романтическую фотосессию на НСК "Олимпийский" в Киеве. Александр и Влада были одеты в футболки сборной Украины с фамилией Зинченко. Прямо посреди стадиона футболист встал на одно колено и услышал мечтательное "ДА".



Зинченко сделал предложение Владе / Фото из инстаграма жены футболиста

Впоследствии пара обручилась. В Лондоне поженились, а в 2020-м отгуляли роскошную свадьбу на Родине. Их праздничное событие пришлось на 24 августа (День Независимости Украины). На свадьбу супруги пригласили немало футбольных персон.

Свадьба Зинченко / Фото из инстаграма Влады

Влада Зинченко – мама двух дочерей?

1 августа 2021 года Влада и Александр впервые стали родителями. У пары родилась дочь Ева. Зинченко не мог присутствовать на родах, но увидел новорожденную дочь по видеосвязи.

Будучи еще в надежде Влада активно поддерживала мужа во время матчей непосредственно с трибун стадионов.

2 августа 2023 года в семье родилась вторая дочь, которую назвали Леей. Между обеими дочерьми Зинченко разница в два года и один день.

Ева и Лея еще маленькие копии своих родителей, но уже активно помогают Владе в быту. Также девочки соревнуются в том, кто больше любит Александра – они или их мама.

Чем занимается Влада Зинченко?

Жена Зинченко продолжает заниматься журналистикой. Она частенько работает на матчах украинской сборной и одновременно поддерживает своего мужа рядом.

Зинченко занимается спортивной журналисткой / Фото из инстаграма женщины Александра

Также Влада занимается воспитанием двух дочерей и ведет свои соцсети. К примеру, в инстаграме у жены Зинченко, где опубликовано 530 постов, уже есть 668 тысяч подписчиков. Ее модельная внешность не перестает приятно удивлять.

Влада Зинченко / Фото из инстаграма девушки

Влада активно делится с подписчиками семейным контентом и работой.



Супруги Зинченко / Фото из инстаграма Влады

Также у супругов был ресторан INCH в Киеве, который решили продать.

Последняя публикация в инстаграме Влады Зинченко датирована 2 сентября 2025 года. Жена Саши поделилась милым видео с дочерьми, которые поддерживают отца. Этот ролик опубликован после ухода Александра Зинченко из лондонского Арсенала. Украинский футболист продолжит карьеру на правах годичной аренды в английском клубе Ноттингем Форест.

Видео, как семья Зинченко поддерживала его в Арсенале