Зинченко выложил в инстаграме фото из тренажерного зала, на котором вместе с ним занимаются босниец Эдин Джеко и австриец Марко Арнаутович. Оба, как отметили в комментариях, имеют неприятные связи с Россией.
Почему Зинченко подвергся критике из-за фото с Джеко и Арнаутовичем?
Украинцу указали на то, что в 2023 году, как пишет Kamp-Sport, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, выступая за турецкий Фенербахче, поехал в Россию на товарищеский турнир.
Ранее легендарный нападающий выступал против матчей с россиянами и не дал своей национальной команде поехать играть контрольную игру со сборной страны-агрессора в 2022-м. Но на клубном уровне Джеко все же не смог отказаться от участия в соревнованиях, на которых с Фенербахче играли Зенит, азербайджанский Нефтчи и сербская Црвена Звезда.
Кстати, именно последний клуб тоже упомянули в контексте фото Зинченко. За него сейчас выступает австриец по паспорту Марко Арнаутович. Звезда известна тем, что ее фанаты являются сторонниками Путина и российских нарративов в отношении Украины, а спонсором команды из Белграда выступает "Газпром", который спонсирует войну против нашего государства.
Как отреагировала на фото жена Зинченко?
Известная инфлюенсерка и журналистка Влада Зинченко не обратила внимания на нюансы, связанные с присутствующими на фото.
Зато жена футболиста сборной Украины решила подшутить над ним, отметив, что Зинченко "грамотно стал на колоночку – только там с ними фотографироваться и можно". Это был намек на рост Александра по сравнению с другими игроками.
Когда Зинченко вернется на поле?
- Футболист получил разрыв крестообразных связок в одном из первых матчей за новый клуб – амстердамский Аякс. На восстановление может понадобиться полгода или даже больше.
- Зинченко пропустил мартовские матчи плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, в которых Украина не смогла завоевать путевку на Мундиаль.
- Выйти на поле игрок сможет уже только в новом сезоне, его клубная судьба нерешена, ведь конктракт с Аяксом был рассчитан только до лета.