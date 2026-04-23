Зинченко выложил в инстаграме фото из тренажерного зала, на котором вместе с ним занимаются босниец Эдин Джеко и австриец Марко Арнаутович. Оба, как отметили в комментариях, имеют неприятные связи с Россией.

Почему Зинченко подвергся критике из-за фото с Джеко и Арнаутовичем?

Украинцу указали на то, что в 2023 году, как пишет Kamp-Sport, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, выступая за турецкий Фенербахче, поехал в Россию на товарищеский турнир.

Ранее легендарный нападающий выступал против матчей с россиянами и не дал своей национальной команде поехать играть контрольную игру со сборной страны-агрессора в 2022-м. Но на клубном уровне Джеко все же не смог отказаться от участия в соревнованиях, на которых с Фенербахче играли Зенит, азербайджанский Нефтчи и сербская Црвена Звезда.

Кстати, именно последний клуб тоже упомянули в контексте фото Зинченко. За него сейчас выступает австриец по паспорту Марко Арнаутович. Звезда известна тем, что ее фанаты являются сторонниками Путина и российских нарративов в отношении Украины, а спонсором команды из Белграда выступает "Газпром", который спонсирует войну против нашего государства.

Как отреагировала на фото жена Зинченко?

Известная инфлюенсерка и журналистка Влада Зинченко не обратила внимания на нюансы, связанные с присутствующими на фото.

Зато жена футболиста сборной Украины решила подшутить над ним, отметив, что Зинченко "грамотно стал на колоночку – только там с ними фотографироваться и можно". Это был намек на рост Александра по сравнению с другими игроками.

