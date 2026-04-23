Зінченко виклав в інстаграмі фото із тренажерної зали, на якому разом з ним займаються боснієць Едін Джеко та австрієць Марко Арнаутович. Обидва, як зазначили у коментарях, мають неприємні зв'язки з Росією.

Чому Зінченко зазнав критики через фото з Джеко і Арнаутовичем?

Українцю вказали на те, що у 2023 році, як пише Kamp-Sport, капітан збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко, виступаючи за турецький Фенербахче, поїхав до Росії на товариський турнір.

Раніше легендарний нападник виступав проти матчів із росіянами і не дав своїй національній команді поїхати грати контрольну гру зі збірною країни-агресора у 2022-ому. Але на клубному рівні Джеко все ж не зміг відмовитися від участі у змаганнях, на яких з Фенербахче грали Зеніт, азербайджанський Нефтчі і сербська Црвена Звезда.

До речі, саме останній клуб теж згадали в контексті фото Зінченка. За нього зараз виступає австрієць за паспортом Марко Арнаутович. Звезда відома тим, що її фанати є прихильниками Путіна і російських наративів щодо України, а спонсором команди з Белграду виступає Газпром, який фінансово підтримує війну проти нашої держави.

Як відреагувала на фото дружина Зінченка?

Відома інфлюенсерка і журналістка Влада Зінченко не звернула уваги на нюанси, пов'язані з присутніми на фото.

Натомість дружина футболіста збірної України вирішила пожартувати над ним, відзначивши, що Зінченко "грамотно став на колоночку – тільки так з ними фотографуватися і можна". Це був натяк на зріст Олександра порівняно з іншими гравцями.

Коли Зінченко повернеться на поле?