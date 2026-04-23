Зінченко виклав в інстаграмі фото із тренажерної зали, на якому разом з ним займаються боснієць Едін Джеко та австрієць Марко Арнаутович. Обидва, як зазначили у коментарях, мають неприємні зв'язки з Росією.
Чому Зінченко зазнав критики через фото з Джеко і Арнаутовичем?
Українцю вказали на те, що у 2023 році, як пише Kamp-Sport, капітан збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко, виступаючи за турецький Фенербахче, поїхав до Росії на товариський турнір.
Раніше легендарний нападник виступав проти матчів із росіянами і не дав своїй національній команді поїхати грати контрольну гру зі збірною країни-агресора у 2022-ому. Але на клубному рівні Джеко все ж не зміг відмовитися від участі у змаганнях, на яких з Фенербахче грали Зеніт, азербайджанський Нефтчі і сербська Црвена Звезда.
До речі, саме останній клуб теж згадали в контексті фото Зінченка. За нього зараз виступає австрієць за паспортом Марко Арнаутович. Звезда відома тим, що її фанати є прихильниками Путіна і російських наративів щодо України, а спонсором команди з Белграду виступає Газпром, який фінансово підтримує війну проти нашої держави.
Як відреагувала на фото дружина Зінченка?
Відома інфлюенсерка і журналістка Влада Зінченко не звернула уваги на нюанси, пов'язані з присутніми на фото.
Натомість дружина футболіста збірної України вирішила пожартувати над ним, відзначивши, що Зінченко "грамотно став на колоночку – тільки так з ними фотографуватися і можна". Це був натяк на зріст Олександра порівняно з іншими гравцями.
Коли Зінченко повернеться на поле?
- Футболіст зазнав розриву хрестоподібних зв'язок в одному з перших матчів за новий клуб – амстердамський Аякс. На відновлення може знадобитися пів року чи навіть більше.
- Зінченко пропустив березневі матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, в яких Україна не змогла вибороти путівку на Мундіаль.
- Вийти на поле гравець зможе вже тільки у новому сезоні, його клубна доля невирішена, адже конктракт з Аяксом був розрахований тільки до літа.