Андрей Шевченко назвал главной проблемой тренерского штаба Сергея Реброва кадровый дефицит футболистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Читайте также Поединок Украина – Азербайджан посетили представители спецподразделения Нацгвардии "Омега"

Что сказал Шевченко о работе Реброва?

Из-за травм ведущих футболистов Сергей Ребров не может выставить оптимальный состав. Кроме того, по мнению Шевченко, соперники сборной Украины по группе Н тоже не подарок.

"У тренерского состава есть значительные проблемы с выбором игроков из-за травм и повреждений. У нас в отборочной группе есть очевидный лидер, топ сборная – Франция. Набирать с ними очки очень сложно всем командам.

Также есть сборная Исландии, которая очень изменилась за последние годы. Это команда, которая играет в современный комбинационный футбол. Это наш основной конкурент. Важно было достичь положительного результата с ними в матче на выезде, где они показали, что являются чрезвычайно способной командой. Именно в противостоянии с Исландией решится наша позиция в группе", – рассказал Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко в свое время тоже возглавлял сборную Украины. Под его руководством "сине-желтые" попали в восьмерку лучших на ЧЕ-2020. Этот результат стал лучшим для Украины за все времена выступлений на континентальных соревнованиях.

К слову. По официальной информации УАФ, Андрей Шевченко получил должность в ФИФА. Легендарного футболиста избрали председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА.

Как сборная Украины выступает в отборе на ЧМ-2026?

Команда Сергея Реброва неудачно начала отбор на ЧМ-2026. "Сине-желтые" в двух стартовых матчах набрали лишь один балл: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).

После этих матчей болельщики раскритиковали тренерский штаб Реброва и требовали его отставки. Параллельно тренером сборной Украины заинтересовался греческий Панатинаикос.

Однако Сергей Ребров продолжил работу с национальной сборной, хотя подтвердил интерес со стороны греческого гранда.

В октябрьских матчах украинцы набрали максимум очков: победы над Исландией (5:3) и Азербайджаном (2:1). Благодаря этим результатам "сине-желтые" закрепились на второй строчке, которая гарантирует участие в плей-офф.

В последних матчах группового раунда команде Сергея Реброва придется встретиться с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября). Сейчас украинцы сохраняют неплохие шансы побороться за путевку на Мундиаль.

Ранее Сергей Ребров назвал решающий матч для Украины в отборе на чемпионат мира-2026.