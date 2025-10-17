Поездка представителей "Омеги" на матч Украина – Азербайджан стала возможна благодаря социальной программе УАФ "Болеем за своих". Она направлена на поддержку украинских защитников и защитниц через спорт, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Как украинские защитники побывали на матче Украина – Азербайджан?

Многие из наших защитников впервые побывали на матче сборной Украины. Среди зрителей поединка в Кракове был бывший спецназовец отдельного отряда "Омега" Сергей Козаченко. Ветеран с позывным "Казак" прошел путь от солдата до полковника. Он был награжден президентом Украины медалями "За воинскую службу Украине" и "За оборону Украины" за участие в освобождении Харьковской области от оккупантов. Также уроженец Одессы выполнял боевые задачи в Донецкой и Луганской областях.

"Еще несколько дней назад я смотрел дома, как сборная играет с Исландией, переживал... А теперь вижу это все вживую. Последний раз на матче я был, наверное, когда "Заря" с "Манчестер Сити" играли в Одессе на стадионе "Черноморец" - я тогда следил за порядком на арене. Такие поездки – это моральная и психологическая реабилитация для военных, ты можешь почувствовать этот дух победы не только на поле боя, но и вне его. И хочется, чтобы наша команда так же боролась и дарила нам положительные эмоции. Спасибо ребятам за победу", – рассказал Сергей Козаченко.

Горячо поддерживала украинских футболистов в Кракове Ольга Полищук. Она проходила службу с 2018 по 2024 год в должности офицера секции S-4 спецподразделения "Омега". Уволилась по состоянию здоровья и вернулась домой, где ее дочь вынужденно три года росла без мамы.

"Очень-очень волнуюсь, и это приятное волнение, потому что я никогда не была на футболе – только по телевизору смотрела. Это наша команда, ребята представляют нашу страну, и мы будем болеть, поддерживать их. Я считаю, что спорт – это одно из важнейших направлений, чтобы заявить о себе, показать, что мы есть, мы живы и будем бороться за себя. Такие мероприятия очень важны для военных", – рассказала Ольга Полищук.

Офицер Центра специального назначения "Омега" Сергей Назаренко в 2024 году получил сложное ранение – травматическую ампутацию в результате подрыва на противопехотной мине. Раньше он смотрел футбол только по телевизору.

На больших матчах не был ни разу, поэтому это для меня первый опыт. Новые эмоции, новые ощущения, новые впечатления. Такие поездки также хорошая возможность показать обществу, что военные – это такие же люди. Мы также можем отдыхать, радоваться, получать новые эмоции, поддерживать нашу сборную. Это также способ интеграции в мир,

– отметил Сергей Назаренко.

Матч в Кракове понравился первому заместителю главы Центра специального назначения НГУ "Омега" Константину Корницкому.

"Больше всего радует то, что мы все-таки победили. Ребята выполняют на международной арене важную миссию – показывать миру Украину. И сегодня они снова доказали, что мы – лучшие", – сказал после игры Константин Корницкий.

Эта благотворительная акция УАФ стала возможна благодаря поддержке УАФ бренда RIOTDIVISION. Часть доходов от благотворительной коллекции одежды, посвященной футбольным болельщикам, была направлена на организацию поездки.

Спецназовцы "Омеги" и их семьи на матче сборной Украины / фото УАФ

