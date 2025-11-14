Олександр Зінченко відомий своєю емоційністю, наполегливістю та лідерськими якостями на футбольному полі. Однак багато хто із уболівальників не знає, як же лівий захисник англійського Ноттінгем Форест виглядав у дитинстві, інформує 24 Канал.

Як розпочиналась футбольна кар'єра Зінченка?

Олександр Зінченко народився 15 грудня 1996 року у Радомишлі (Житомирська область). Вже із самого народження улюблена гра мільйонів йшла пліч-о-пліч із маленьким Сашком. Першим учителем Олександра був його батько Володимир Зінченко, який у минулому був футболістом. Коли Зінченку-молодшому стукнуло 7 років, його зарахували у Радомишльську ДЮСШ, де він почав виступати за місцеву дитячу команду Карпатія.

Цікаво, що у дитинстві Зінченко більше відзначався іншими якостями, аніж тепер. У дитинстві Олександр виділявся поміж своїх однолітків результативною грою в атаці.



Зінченко у дитинстві / Фото з відкритих джерел

Першим тренером у футбольному житті Зінченка був Сергій Борецький. Саме він організував Олександру перегляд у Моноліт (Іллічівськ), який був фарм-клубом донецького Шахтаря.

Перший наставник Зінченка пригадував, як київське Динамо забракувало на перегляді Сашка.

Сашко з дитинства вболівав за київське Динамо і дуже хотів грати у цьому клубі. Наводжу я його у 2008 році на перегляд до динамівської школи, а там мені кажуть: "Непоганий хлопчик, технічний, але якийсь зовсім маленький і хисткий". Забракували, загалом. Я засмутився, а Сашко ще більше,

– розповідав тренер в інтерв'ю виданню "ФАКТИ".

Тоді Борецький організував Олександру перегляд у Моноліт (Іллічівськ), який був фарм-клубом донецького Шахтаря.



Зінченко – у Моноліті / Фото з відкритих джерел

Саме цей клуб став поштовхом для Зінченка у донецький Шахтар, куди перебрався на правах вільного агента у 2010-му році. До літа 2015-го футболіст виступав у структурі "гірників", де навіть встиг дорости до капітанської пов'язки у команді донеччан до 19 років, коли йому було ще 16 років.

У сезоні-2014/2015 із Шахтарем U-19 став переможцем молодіжної ліги України.



Зінченко був лідером юнацьких команд Шахтаря / Фото донецького клубу

У коментарі для пресслужби лондонського Арсенала Зінченко розповідав, хто був його футбольним кумиром. Одним із них був Андрій Шевченко. Також Олександру дуже подобалось, як гра Роналдінью. Особливо, коли він грав у каталонській Барселоні. Зіна зізнавався, що ці двох гравців були для нього наче із іншої планети.

Нинішній футболіст збірної України пригадав, як у дитинстві переїхав далеко від родини, аби продовжувати своє становлення у футболі. Олександр зізнався, що добре навчався у школі до 6-го класу, після чого він більше робив ставку на футболі, аніж на навчанні.

Розпорядок дня був неймовірно жорстким, я прокидався о 6 годині щоранку, проводив своє перше заняття, снідав, потім навчався, обідав, потім ще одне заняття. Тож це було інтенсивно, і довго. Вивчення базових речей та технічних навичок стало для мене рутиною,

– розповідав гравець.

Далі у його кар'єру був помилковий трансфер у російську Уфу. Щоправда, саме виступи у ворожому чемпіонаті привернули увагу скаутів Манчестер Сіті, куди влітку 2016-го й перебрався українець. Слід відзначити, що під час виступів у Росії Зінченку пропонували виступати за місцеву збірну, але той навідріз відмовився.

"Був варіант з отриманням російського громадянства. Щоб надалі було легше грати в чемпіонаті Росії. Але до серйозних кроків справа не дійшла. А зараз обговорювати це немає сенсу, тому що я – українець", – пригадував Зінченко.

Із англійським грандом Зінченко здобув майже усі, про що тільки міг мріяти в Англії: чемпіонство АПЛ (4), по одному разу вигравав Кубок та Суперкубок Англії, а також чотири рази перемагав у Кубку англійської ліги. У 2019-му українця визнали найкращим футболістом року.



Зінченко у Манчестер Сіті / Фото Getty Images

Був в оренді у нідерландському ПСВ, а у 2022-му офіційно продовжив кар'єру у лондонському Арсеналі. Цікаво, що у коментарі "канонірам" Зінченко зізнався, що завжди переглядав матчі Арсенала та із дитинства уболівав за цей англійський клуб.



Зінченко у футболці Арсенала / Фото з соцмереж

Коли мені було 15, я носив футболку Арсенала. Багато хто бачив мою фотографію з моїми колишніми товаришами по команді у соціальних мережах у цій футболці. Вже тоді носити її було особливим почуттям, бо я був великим уболівальником Арсенала. Я завжди казав, що мрію колись зіграти за Арсенал,

– відверто розповідав український футболіст.

У лондонському клубі Зінченко відіграв до вересня 2025-го, коли на правах оренди перейшов у Ноттінгем Форест. Оренда розрахована до кінця поточного сезону 2025 – 2026.

За Арсенал український оборонець відіграв 91 матч (3 голи та 5 результативних передач). А от за "лісників" Зінченко вже провів 6 ігор. На жаль, останнім часом його переслідують травми. Через одну із них Олександр пропускає матчі збірної України у відборі на ЧС-2026, які відбуваються у листопаді 2025-го.

Дебютував Олександр за головну команду країни 12 жовтня 2015 року у матчі проти Іспанії. У тій грі групового раунду кваліфікації Євро іспанці здобули мінімальну перемогу 0:1, а Зінченко провів на полі лише дві мізерні хвилини. Зіна вже встиг пограти на міжнародному рівні проти найтоповіших суперників світу, зокрема Кріштіану Роналду.



Зінченко проти Роналду / Фото Getty Images

Відзначимо, що за національну команду Зінченко відіграв 75 поєдинків, у яких відзначився 12 м'ячами та віддав 7 гольових передач (дані Transfermarkt).