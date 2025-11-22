Дончане подошли к битве в хорошем настроении. Перед международной паузой подопечные Турана одержали три победы подряд в УПЛ и возглавили турнирную таблицу, сообщает 24 Канал.
Как Шахтер подошел к игре?
Более того, менее чем за час до игры стало известно об очередном поражении Динамо в УПЛ от Колоса. Таким образом, победа над Оболонью могла увеличить отрыв между грандами аж до 10-ти очков.
Турецкий специалист применил ротацию в отчетной игре. Туран предоставил отдых Матвиенко, Назарине и Конопле, которые неделю назад играли за сборную Украины против исландцев.
Оболонь – Шахтер 0:6
Голы: Бондарь, 45+1, Тобиас, 48, Мейреллиш, 49, Эгиналду, 69, Изаке, 80, Элиас, 82.
Также со скамейки запасных начали Крыськив и Элиас, тогда как Очеретько успел восстановиться от травмы. В конце концов защита Оболони продержалась почти целый тайм.
Прямо перед перерывом Шахтер смог открыть счет благодаря серьезной ошибке от кипера "пивоваров" Федоривского. Вратарь не удержал мяч в руках после дальнего выстрела Бондаря.
В начале второго тайма дончане понеслись добивать хозяев. Сначала Тобиас добил мяч в пустые ворота после хаотичной игры защитников Оболони.
А через несколько минут снова облажался Федоривский. Кипер подарил мяч Мейреллишу, который забил его в пустые ворота. Четвертый мяч оформил Эгиналду, который забил после ассиста пятой.
В дальнейшем Оболонь уже окончательно капитулировала. Голы Изаке и Элиаса поставили точку во встрече, зафиксировав счет 0:6.
Что известно о Шахтере в УПЛ 2025 – 2026?
- Это уже вторая подряд победа "горняков" в шесть голов. В прошлом туре Шахтер вынес Полтаву со счетом 7:1.
- С учетом еврокубков это уже четвертая подряд победа Шахтера. Дончане закрепились на первом месте в турнирной таблице УПЛ.
- Шахтер имеет преимущество над принципиальным соперником в лице Динамо аж в 10 баллов. Зато второй ЛНЗ отстает от "горняков" на шесть очков.
- В свою очередь Оболонь осталась на 11-м месте. В следующем туре "пивовары" будут принимать Колос, тогда как Шахтер будет противостоять Кривбассу.