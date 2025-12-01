Чинний лідер турнірної таблиці УПЛ Шахтар прийматиме Кривбас. Початок – о 18:00 за київським часом. Ще наприкінці жовтня криворіжців можна було вважати борцем за чемпіонство, повідомляє 24 Канал.

Як Шахтар несеться в УПЛ?

Після 9-го туру підопічні ван Леувена навіть очолювали таблицю. Але в наступних чотирьох матчах криворіжці не здобули жодної перемоги та зазнали падіння.

До звітного туру Кривбас підійшов на п'ятому місці з відставанням у 9 очок від лідера. Ним як раз і є Шахтар, який навпаки набрав неймовірну форму в листопаді.

Підопічні Арди Турана не тільки двічі тріумфували в Лізі конференцій, а ще й виграли чотири зустрічі поспіль в УПЛ. Причому загальний рахунок у цих матчах космічний – 30:2.

Прогноз букмекера

Тож недивно, що фаворитом звітної зустрічі є Шахтар по лінії betking. Перемога "гірників" оцінена всього у 1,22, тоді як успіх Кривбасу – у 16,00. На нічию ж виставлений коефіцієнт 8,50.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить лише 1,40, тоді як ТМ2,5 – 3,00. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 2,00.

*Коефіцієнти подані станом на 00:30 01.12.2025

Перемога над Кривбасом поверне Шахтарю чотириочкову перевагу над ЛНЗ. У 14-му турі черкасці перемогли Кудрівку. Топ-трійку замикає Полісся із трьома балами відставання від донеччан.

Відзначимо, що проблем переживає один з грандів УПЛ київське Динамо. Команда сенсаційно впала на 7 місце та вже попрощалась із тренером Олександром Шовковським. Виконувачем обов'язки коуча буде Ігор Костюк.