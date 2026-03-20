На п'ятницю, 20 березня, винесена одна гонка за участі чоловіків. Вболівальники побачать спринт-заїзд на 10 кілометрів, повідомляє 24 Канал.

Чого чекати від чоловічого спринту?

Це буде перший етап у Голменколлені саме для чоловіків. На старт вийдуть 111 спортсменів, серед яких буде і четверо українців:

Віталій Мандзин

Артем Тищенко

Богдан Цимбал

Богдан Борковський

На жаль, наша команда змушена буде проводити останній етап Кубка світу без свого лідера. Дмитро Підручний готувався взяти участь у змаганні в Нрвегії, але все ж виявився не готовим та пропустить його.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на Кубок світу з біатлону. Перемога в чоловічому спринті Стурли Легрейда (Норвегія) – 3,00, Еріка Перро (Франція) – 7,00, Емільєна Жаклена (Франція) – 9,00. Що ж стосується українців, то "золото" Мандзина оцінюється у 400,00.

*Коефіцієнти подані станом на 01:25 20.02.2026

З інших біатлоністів найбільше надії фанати покладають на Мандзина. Уродженець Тернопільщини вже п'ять разів фінішував у топ-10 на різних етапах Кубка світу 2025/2026.

Проте в спринтах Віталію не щастить, він лише раз потрапив у топ-20, посівши 15-ту сходинку в Обергофі. Що ж стосується Богдана Борковського, то у нього було три потрапляння у топ-десятку, але всі такі випадки – під час естафет.

До слова, у четвер жінки вже подолали спринт на 7,5 кілометра у Голменколлені. Там непогано виступила Олександра Меркушина, яка завершила на 14-му місці.

Чоловічий спринт розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряма трансляція заїзду буде доступна на каналі Суспільне Спорт.