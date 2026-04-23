У четвер, 23 квітня, донецький Шахтар зустрінеться номінально на виїзді із луганською Зорею. Гра 21-го туру розпочнеться о 15:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Який графік у Шахтаря?

Ця зустріч мала відбутися ще в середині березня. Проте за проханням тоді ще тренера збірної України Сергія Реброва матч було перенесено заради кращої підготовки до плей-оф відбору на ЧС-2026.

Оскільки ані Шахтар, ані Зоря не дістались півфіналу Кубка, гру було призначено саме на поточний тиждень. Через неї у Шахтаря вимальовується надскладний календар у квітні та травні.

Команда грає по два рази на тиждень, оскільки продовжує боротьбу в Лізі конференцій. Донеччани впевнено пройшли нідерландський АЗ і тепер у півфіналі єврокубка протистоятимуть Крістал Пелес.

Крім того, між іграми із Зорею та англійцями Шахтар зустрінеться із Кудрівкою, а напередодні матчу-відповіді проти Пелес "гірники" битимуться в дербі з Динамо.

Тим не менш, становище підопічних Турана в чемпіонаті виглядає непоганим. За шість турів до фінішу "гірники" лідирують в турнірній таблиці УПЛ та випереджають ЛНЗ на три бали, маючи матч із Зорею в запасі.

Зрештою самі луганці наразі не мають серйозної турнірної мотивації. Підопічні Скрипника посідають дев'яту сходинку і практично убезпечили себе від потрапляння у зону перехідних матчів. А на єврокубки Зоря вже давно не претендує.