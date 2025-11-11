Колишній футболіст "жовто-чорних" різко висловився про екстренера збірної України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Спортивку. Маркевич у 2024-му поступився місцем на чолі Карпат Владиславу Лупашку.
Чому Маркевич пішов з Карпат?
Козловський-молодший заявив, що Мирон Богданович часто висловлює невдоволення ситуацією в клубах. За його словами, коли Маркевич працював у Русі, то теж "крутив носом".
Мирон Маркевич дуже багато "крутить носом". Те йому не так, це йому не так… Йому завжди щось не підходить. Він у Русі працював з нами і йому також все завжди було щось не так. Ходив, "носом крутив". У нас немає можливостей Дніпра чи Металіста, які платили зарплати по 500 тисяч доларів. Працюйте з тим, що є. А він не хоче так. Він звик до таких великих цифр і не хоче опускати цю планку,
– каже Святослав.
Також Козловський-молодший поділився думками про ситуацію в Карпатах. Він вважає, що керівництво має позбутися чималої кількості людей, що обіймають адміністративні посади в клубі.
Якщо Карпати хочуть справді бути топ-клубом... Про Русола я нічого хорошого ніколи не чув. Потрібно просто набрати нормальних людей. Є багато людей, які розуміються в футболі. Наприклад, я чи Олег Смалійчук. І багато інших. Я би радив президенту Карпат замислитися, що відбувається, і порозганяти всіх на**р,
– вважає Козловський.
Нагадаємо, що Мирон Маркевич очолив Карпати у 2023 році, коли команда виступала у Першій лізі. Це був вже п'ятий захід на тренерську лаву "зелено-білих". На чолі львів'ян тренер посів друге місце в Першій лізі та повернув команду в УПЛ.
Проте влітку в команду прийшов Владислав Лупашко, який очолив команду U-19. Тоді Маркевич і вирішив залишити свою посаду, вважаючи, що Лупашка хочуть призначити на його місце. Раніше ми розповідали, хто може очолити Карпати в разі зміни тренера.
Серед них є і Мирон Богданович. До слова, Маркевич в інтерв'ю ВЗБІРНА висловлювався щодо потенційного об'єднання Руха та Карпат. Він зізнався, що не йшов би з Карпат, якби знав про це.
Карпати під керівництвом Лупашка
- У дебютному сезоні в УПЛ львів'яни ледь не потрапили в єврокубкову зону. Карпати до останнього боролись за путівку в Лігу конференцій із Поліссям та Кривбасом.
- Зрештою поразка від Зорі в останньому турі відкинула Карпати на шосте місце. Поточний сезон підопічні Лупашка розпочали не дуже вдало.
- "Зелено-білі" не здобули жодної перемоги в перших п'яти турах та вилетіли з Кубка України в 1/16 фіналу. Згодом ситуація покращилась, адже команда відібрала очки як у Динамо, так і Шахтаря.
- Крім того, підопічні Лупашка перемогли в очних матчах Кривбас та ЛНЗ. Після 12-ти турів Карпати посідають восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від єврокубкової зони на два бали.