Колишній футболіст "жовто-чорних" різко висловився про екстренера збірної України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Спортивку. Маркевич у 2024-му поступився місцем на чолі Карпат Владиславу Лупашку.

До теми На війні загинув колишній футболіст і тренер Михайло Толстяк

Чому Маркевич пішов з Карпат?

Козловський-молодший заявив, що Мирон Богданович часто висловлює невдоволення ситуацією в клубах. За його словами, коли Маркевич працював у Русі, то теж "крутив носом".

Мирон Маркевич дуже багато "крутить носом". Те йому не так, це йому не так… Йому завжди щось не підходить. Він у Русі працював з нами і йому також все завжди було щось не так. Ходив, "носом крутив". У нас немає можливостей Дніпра чи Металіста, які платили зарплати по 500 тисяч доларів. Працюйте з тим, що є. А він не хоче так. Він звик до таких великих цифр і не хоче опускати цю планку,

– каже Святослав.

Також Козловський-молодший поділився думками про ситуацію в Карпатах. Він вважає, що керівництво має позбутися чималої кількості людей, що обіймають адміністративні посади в клубі.

Якщо Карпати хочуть справді бути топ-клубом... Про Русола я нічого хорошого ніколи не чув. Потрібно просто набрати нормальних людей. Є багато людей, які розуміються в футболі. Наприклад, я чи Олег Смалійчук. І багато інших. Я би радив президенту Карпат замислитися, що відбувається, і порозганяти всіх на**р,

– вважає Козловський.

Нагадаємо, що Мирон Маркевич очолив Карпати у 2023 році, коли команда виступала у Першій лізі. Це був вже п'ятий захід на тренерську лаву "зелено-білих". На чолі львів'ян тренер посів друге місце в Першій лізі та повернув команду в УПЛ.

Проте влітку в команду прийшов Владислав Лупашко, який очолив команду U-19. Тоді Маркевич і вирішив залишити свою посаду, вважаючи, що Лупашка хочуть призначити на його місце. Раніше ми розповідали, хто може очолити Карпати в разі зміни тренера.

Серед них є і Мирон Богданович. До слова, Маркевич в інтерв'ю ВЗБІРНА висловлювався щодо потенційного об'єднання Руха та Карпат. Він зізнався, що не йшов би з Карпат, якби знав про це.

Карпати під керівництвом Лупашка