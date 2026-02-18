24 Канал згадує про кількох відомих українських футболістів, які під час російського вторгнення були змушені проміняти м'яч на автомат.

Хто з гравців українських клубів добровільно пішов до лав ЗСУ і ТРО?

Відомий ексзахиник Динамо і збірної України Владислав Ващук у 2023 році, як пише Уніан, приєднався до Гвардії наступу. Це було свідоме особисте рішення колишнього футболіста, яке викликало шок у рідних. Але Ващук заявив, що бачив на власні очі "руський мір", тому зробить від себе залежне, щоб захистити інших від цієї навали.



Владислав Ващук / фото з інстаграму

Тезко Ващука Владислав Велетень, який є вихованцем Динамо, а на час російського вторгнення грав за Колос, також обрав шлях добровольця. В інтерв'ю проєкту "Взбірна" він розповідав, що був в армії упродовж восьми місяців, з яких два провів на лінії зіткнення.

Велетня демобілізували у 2023 році, згодом він зіграв на історичній для України Олімпіаді в Парижі, а також вже встиг дебютувати за національну збірну України.



Владислав Велетень / фото з інстаграму

Олександр Алієв, який сам народився в Росії, після початку повномасштабної війни теж не залишився осторонь і долучився до територіальної оборони. Попри те, що відомий ветеран Олег Симороз звинувачує Алієва у фальсифікації служби, 24 Канал отримав підтвердження від 112-ої Окремої бригади ТРО, що колишній футболіст Динамо справді був у їхньому особовому складі.



Олександр Алієв / скриншот відео

Кого з українських футболістів спіймали на ухилянтстві?

У листопаді минулого року у Києві затримали ексхавбека Динамо Дениса Гармаша. Його відвезли до столичного ТЦК для мобілізації.

Спершу в ЗМІ фігурувала неперевірена інформація про те, що Гармаша утримують насильно, вимагаючи з нього хабар. Проте згодом з'явилося спростування, а також повідомлення, що футболіст за допомогою рекрутера обрав собі підрозділ для проходження служби.



Денис Гармаш / фото ФК Динамо

Ще один ексдинамівець Артур Рудько натомість не прибув до територіального центру комплектування, коли мав це зробити за мобілізацією. Колишній голкіпер столичного клубу, як виявилося, самовільно залишив частину і намагався втекти за кордон, як повідомляла Держприкордонслужба.



Артур Рудько / фото із соцмереж

За оформлення схеми з нібито "опікою над дитиною" футболіст заплатив 8 тисяч доларів. Проте його обман не вдався: Рудька затримали і доправили до ТЦК для проходження служби.