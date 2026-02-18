24 Канал вспоминает о нескольких известных украинских футболистах, которые во время российского вторжения были вынуждены променять мяч на автомат.

Смотрите также Почему бы ему не пойти на контракт, – ТЦК о нападении футболиста Колоса на военнослужащего

Кто из игроков украинских клубов добровольно ушел в ряды ВСУ и ТРО?

Известный экс-защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук в 2023 году, как пишет Униан, присоединился к Гвардии наступления. Это было сознательное личное решение бывшего футболиста, которое вызвало шок у родных. Но Ващук заявил, что видел собственными глазами "русский мир", поэтому сделает от себя зависящее, чтобы защитить других от этого нашествия.



Владислав Ващук / фото из инстаграма

Тезко Ващука Владислав Великан, который является воспитанником Динамо, а на время российского вторжения играл за Колос, также выбрал путь добровольца. В интервью проекту "Взбірна" он рассказывал, что был в армии в течение восьми месяцев, из которых два провел на линии соприкосновения.

Великана демобилизовали в 2023 году, впоследствии он сыграл на исторической для Украины Олимпиаде в Париже, а также уже успел дебютировать за национальную сборную Украины.



Владислав Великан / фото из инстаграма

Александр Алиев, который сам родился в России, после начала полномасштабной войны тоже не остался в стороне и присоединился к территориальной обороне. Несмотря на то, что известный ветеран Олег Симороз обвиняет Алиева в фальсификации службы, 24 Канал получил подтверждение от 112-й Отдельной бригады ТРО, что бывший футболист Динамо действительно был в их личном составе.



Александр Алиев / скриншот видео

Кого из украинских футболистов поймали на уклонении?

В ноябре прошлого года в Киеве задержали экс-хавбека Динамо Дениса Гармаша. Его отвезли в столичный ТЦК для мобилизации.

Сначала в СМИ фигурировала непроверенная информация о том, что Гармаша удерживают насильно, требуя с него взятку. Однако впоследствии появилось опровержение, а также сообщение, что футболист с помощью рекрутера выбрал себе подразделение для прохождения службы.



Денис Гармаш / фото ФК Динамо

Еще один экс-динамовец Артур Рудько вместо этого не прибыл в территориальный центр комплектования, когда должен был это сделать по мобилизации. Бывший голкипер столичного клуба, как оказалось, самовольно оставил часть и пытался бежать за границу, как сообщала Госпогранслужба.



Артур Рудько / фото из соцсетей

За оформление схемы с якобы "опекой над ребенком" футболист заплатил 8 тысяч долларов. Однако его обман не удался: Рудько задержали и доставили в ТЦК для прохождения службы.