Серце Володимира Мунтяна зупинилось після тривалої хвороби. Колишньому футболісту було 79 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на київське Динамо.

До теми Смертельна ДТП, бунт в Динамо: що відомо про легенду Мунтяна

Мунтян був у важкому стані?

При цьому київський клуб не розкрив жодних деталей щодо хвороби Мунтяна.

Родина ФК Динамо (Київ) висловлює глибокі співчуття усім рідним та близьким,

– йдеться у повідомленні киян.

Нещодавно головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров в ефірі УПЛ ТБ розповів, що отримав дзвінок від Мунтяна. Колишній гравець Динамо привітав його та національну команду із перемогою над Ісландією (2:0) у відборі на ЧС-2026. Ребров зізнався, що експівзахисник перебуває у важкому стані.

"Для мене було дуже приємно, що зранку після гри зателефонував мені Мунтян і привітав нас, хоча я знаю, що стан у нього дуже важкий. Для мене це дійсно був дуже емоційний дзвінок, і я дуже вдячний йому. Він зараз перебуває у важкому стані, і я підтримую, і всі ми підтримуємо його", – сказав Ребров.

Що відомо про футбольну кар'єру Володимира Мунтяна?

У футболці київського Динамо відіграв 371 матч, у яких відзначився 70 голами та 36 результативними передачами (дані із порталу Transfermarkt).

У 1969-му Мунтяна признали футболістом року.

Разом із столичним грандом Мунтян сім разів ставав чемпіоном СРСР, а також здобував національний Кубок (тричі).

У сезоні 1975 – 1976 Мунтян тріумфував у Суперкубку УЄФА та був володарем Кубка Кубків.

Чим займався Мунтян після закінчення кар'єри футболіста?

Після закінчення кар'єри футболіста Мунтян не пішов із футболу. Легендарний півзахисник розпочав тренерську діяльність. Він попрацював у структурі Динамо, виховуючи юних футболістів, в олімпійській збірній України, Черкасах, Таврії, Оболоні, Кривбасі, Ворсклі та київському СКА.

Також у тренерському доробку Мунтяна був досвід роботи у збірній Гвінеї (1995 – 1997).

Колишній півзахисник був одним із керівників Асоціації ветеранів футболу України. Як йдеться на офіційному сайті Динамо, Мунтян був президентом ГО "Ветерани ФК Динамо Київ".