Півзахисник був улюбленцем фанатів київського клубу та назавжди вписав своєм ім'я в історію команди. Що відомо про кар'єру легенди "біло-синіх", його досягнення та цікаві факти з життя – розповідає 24 канал.

Читайте також Здобув "Золотий м'яч" та одружився з моделлю: як у молодості виглядав Андрій Шевченко

Як склалася кар'єра Мунтяна?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Мунтян народився 14 вересня 1946 року у Котовську (нині – Подільськ), що в Одеській області, звідки вже через рік разом з батьками перебрався до Києва.

Майбутня зірка Динамо перед футболом спробував не один вид спорту. Юнак займався волейболом, баскетболом, бігав на ковзанах та лижах, а також серйозно захопився акробатикою.

Володимир Мунтян / Фото Динамо Київ

У 16 років Мунтяна запросили на тренування Динамо після того, як футболіст яскраво проявив себе у товариському матчі між збірними Києва та Москви. Він розповідав, що спершу побоявся заходити в автобус клубу, пише БукІнфо.

Від стадіону Динамо відправлявся автобус, а я стояв через дорогу з порваною папкою та кедами. Дивлюся, а в автобус заходять усі зірки Динамо. Думаю: Ой... Взявся за голову за деревом і автобус поїхав без мене. Йду по Хрещатику, голову повісив… Гадав, що кінець мені прийшов і Динамо я більше не побачу,

– розповідав Мунтян.

Проте через деякий час він все-таки наважився прийти на тренування Динамо, у якому провів усю кар'єру. У дорослій команді київського клубу півзахисник почав виступати з 1965 року.

Які трофеї Мунтян виграв з Динамо? У складі "біло-синіх" футболіст завоював сім чемпіонств СРСР та двічі вигравав Кубок Радянського союзу. У 1975 році разом з киянами тріумфував у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА.

У фіналі Кубка володарів кубків Динамо обіграло Ференцварош – 3:0. Мунтян став одним із авторів тріумфу киян у єврокубку, відкривши рахунок на 17-й хвилині матчу.

У двоматчевому протистоянні Динамо – Баварія (3:0) за Суперкубок УЄФА він також відіграв ключову роль. Півзахисник відзначився двома результативними передачами на Олега Блохіна у другій грі у Мюнхені.

За даними Transfermarkt, футболіст зіграв у 371 матчі, забив 70 голів та віддав 36 результативних передач. Свою кар'єру видатний гравець завершив у київському СКА у 1981 році.

Чому Мунтян конфліктував з Лобановським?

За збірну СРСР Мунтян виступив на чемпіонаті світу у 1970 році. У Мексиці підопічні Валерія Лобановського вилетіли у чвертьфіналі, поступившись Уругваю – 1:0.

Володимир Мунтян / Фото Динамо Київ

Згодом у футболіста виник конфлікт з головним тренером національної команди. Він не взяв півзахисника на Олімпіаду 1976 року, що проходила у канадському Монреалі, де СРСР завоювала "бронзу".

Гравець розповів, що напередодні турніру Лобановський повідомив йому про те, що на поїздку на Ігри він може не розраховувати. Головний тренер мотивував своє рішення тим, що у футболіста слабкі стрибки.

Збірна полетіла в Канаду, а в мене був такий настрій, що я навіть хотів завершити з футболом. Після повернення збірної у Динамо трапився бунт гравців проти тренерів. Винуватцем заколоту назвали мене, хоча я взагалі на Олімпіаду не літав.

– поділився Мунтян.

Він також заявив, що через певний час інакше подивився на ситуацію, яка склалася між ним та Лобановським. Футболіст наголосив, що тренер зі свого боку вчинив правильно.

Що відомо про бунт проти Лобановського?

Бунт у 1976 році супроводжувався нестабільною грою Динамо на початку сезону і деякі гравці вирішили, що Лобановському пора піти. Петро Найда, ексгравець Дніпра, розповідав про "заколот" у київському клубі, пише 1927.kiev.ua.

"Тоді група футболістів Динамо вирішила позбутися тренерів – Лобановського Базилевича, з чим пішла з вимогою в Спорткомітет. Це було якраз перед грою з нашою командою, яка мала відбутися в Києві. Отже, тренерів тоді відсторонили від виконання обов’язків, і обидва дивилися матч по телевізору. Дніпро в тому поєдинку виграв 3:1, «помстившись» за свого колишнього наставника", – поділився Найда.

Він зізнався, що після поразки Лобановського повернули на посаду старшого тренера. Після цього авторитет легендарного тренера не піддавався сумніву.

Як Мунтян потрапив в аварію?

Аварія за участі Мунтяна відбулася через рік після завершення кар'єри футболіста. Вже колишній півзахисник їхав за кермом автівки і потрапив у ДТП зі смертельним фіналом.

Деталі жахливого інциденту не розголошуються. Проте експівзахисник у програмі "У гостях у Гордона" розповідав, що тоді загинула людина, яка сидуіла поруч з ним.

Важко згадувати цю аварію. Там загинула людина. Я сам теж дивом залишився живий. На задньому сидінні ще сиділа пара – чоловік і дружина. Вони також отримали травми. В мене був перелом 5 і 6 шийних хребців. Півтора місяця пролежав на витяжці. Потім ще півроку ходив у корсеті. А машина була не моя, а шкільного друга,

– згадував Мунтян.

Згодом на легенду Динамо завели кримінальну справу, відібрали партійний квиток, а також звання капітана МВС. Однак через півроку справу закрили через відсутність складу злочину.

Пізніше фахівці з заводу Тольятті провели експертизу. Було виявлено серйозний заводський дефект у машині, що і призвело до трагічної події.

Де зараз Мунтян?

Чимало років життя Мунтян віддав тренерській роботі. Він працював у структурі Динамо, виховуючи юних футболістів, в олімпійській збірній України, Черкасах, Таврії, Оболоні, Кривбасі, Ворсклі та київському СКА.

Також легенда українського футболу встиг попрацювати на Мадагаскарі і був головним тренером в екзотичній збірній Гвінеї.

Окрім того, ексфутболіст був одним із керівників Асоціації ветеранів футболу України. Як пише офіційний сайт Динамо, зараз він є президентом ГО "Ветерани ФК Динамо Київ".

Володимир Мунтян / Фото Динамо Київ

Нещодавно збірна України перемогла Ісландію (2:0) та пробилася у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Сергій Ребров в ефірі УПЛ ТБ зізнався, що після матчу йому зателефонував Мунтян.

Головний тренер національної команди розповів, що легенда Динамо привітав команду з надважливою перемогою. Окрім того, наставник "синьо-жовтих" повідомив, що ексфутболіст перебуває у важкому стані.

"Для мене було дуже приємно, що зранку після гри зателефонував мені Мунтян і привітав нас, хоча я знаю, що стан у нього дуже важкий. Для мене це дійсно був дуже емоційний дзвінок, і я дуже вдячний йому. Він зараз перебуває у важкому стані, і я підтримую, і всі ми підтримуємо його", – сказав Ребров.

Що відомо про інших легенд Динамо?