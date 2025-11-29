После завершения игровой карьеры Игорь Костюк вернулся в родной клуб и начал работать с юношеской командой. 24 Канал подготовил материал о самых успешных воспитанниках нового тренера Динамо.

Какие должности занимал Костюк в системе Динамо?

В киевском Динамо Игорю Костюку сначала предложили поработать в академии. В интервью клубному сайту Динамо специалист вспоминал, что более двух лет был тренером по технике. С сезона 2015 – 2016 стал ассистентом старшего тренера Динамо U-19, а в следующем на аналогичной должности в молодежной команде "бело-синих" U-19.

Начиная с сезона 2017 – 2018 перешел к самостоятельной работе, возглавив юношескую команду Динамо U-19. На этой должности Костюк поработал более восьми лет.

Игорь Костюк долго работал с юношеской командой / фото ФК Динамо

Работу тренера юношеской команды в первую очередь оценивают по количеству воспитанников, которые пополнили основной состав. Не менее важны достижения в турнирах, в частности в чемпионате среди юношей U-19 и Юношеской лиге УЕФА, где выступали "бело-синие".

Под руководство Костюк юные динамовцы пять раз становились чемпионами, а трижды получали серебряные награды первенства Украины U-19. На международной арене его подопечные дважды выходили в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Кто из воспитанников Костюка заиграл в Динамо и сборной Украины?

Визитной карточкой тренера юношеской команды стали его воспитанники, которые пополнили основную команду Динамо и пробились в сборную Украины. И в этом показателе новому тренеру "бело-синих" есть кем похвастаться.

В нынешнем сезоне за Динамо играли 14 его бывших подопечных по U-19: Дубинчак, Шапаренко, Нещерет, Моргун, Попов, Биловар, Вивчаренко, Михайленко, Яцик, Н.Волошин, Бражко, Захарченко, Пономаренко, Михавко. А еще стоит упомянуть футболистов, которые находятся на контракте с чемпионом Украины, но на правах аренды выступают за другие команды: Сирота (Коджаэлиспор, Турция), Максим Дячук (Лехия, Польша), Антон Царенко (Лехия, Польша), Роман Саленко (Заря).

Роман Саленко в составе Динамо U-19 / фото ФК Динамо

Три воспитанника Костюка становились чемпионами мира U-20 в составе сборной Украины под руководством Александра Петракова: Кучерук (Виктория), Булеца (Александрия), Цитаишвили (Мец, Франция).

Лидеры национальной сборной Украины Илья Забарный (ПСЖ), Виталий Миколенко (Эвертон), Иван Калюжный (Металлист 1925), Владислав Ванат (Жирона) также отшлифовывали свое мастерство в юношеской команде Костюка. Кроме того, игроками главной команды страны стали Николай Шапаренко, Назарий Волошин, Владимир Бражко, Владислав Велетень (ныне игрок Полесья) и недавний дебютант Тарас Михавко. Ранее вызывались в лагерь команды Денис Попов и Александр Сирота.

Илья Забарный в составе сборной Украины / фото Getty Images

На уровне УПЛ выступают Денис Янаков (Эпицентр), Даниил Скорко (Александрия), Артем Шулянский (Александрия), Владислав Супряга (Эпицентр), Денис Кузык (ЛНЗ) и другие.

Конечно, в подготовке вышеназванных футболистов большая заслуга всех тренеров Академии Динамо, юношеских и молодежных команд. Однако в том, что эти игроки не потерялись во взрослом футболе есть весомый вклад Игоря Костюка.

Как Костюк возглавил Динамо?