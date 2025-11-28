Артем Мілевський та Денис Гармаш упродовж шести років разом грали у складі київського Динамо. Колишній форвард висловився про затримання експартнера по команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Мілевського.
Як Мілевський відреагував на затримання Гармаша?
Під час спілкування зі своїми підписниками Мілевський досить жорстко проїхався по Гармашу, назвавши причину затримання. За інформацією гравця медіакоманди Ігніс, Денис перебував у розшуку.
Всім привіт. Гармаша затримав ТЦК? Нех*й вночі їздити, коли перебуваєш у розшуку,
– написав Мілевський.
Зазначимо, що у коментарі Чемпіону речник Київського МТЦК та СП Віталій Силенко повідомив, що Гармаш не перебував у розшуку. Однак у футболіста не було ані відстрочки від мобілізації, ані бронювання.
Що відомо про затримання Гармаша?
- Останнім часом Денис Гармаш виступав за друголіговий клуб Лісне. У нинішньому сезоні зірковий футболіст відіграв 13 матчів, але результативними діями не відзначався.
- Проте команду Гармаша спіткало банкрутство. Футболістам не виплачували зарплату, а грошей не вистачало навіть на виїзні поєдинки. Після двох неявок на матчі Лісне зняли з розіграшу Другої ліги.
- У ніч на 28 листопада Гармаша затримали працівники київської патрульної поліції. Футболіста доставили до ТЦК, де він пройшов ВЛК та обрав підрозділ для служби. Надалі Гармаш повинен буде виїхати на місце підготовки у навчальний центр.
- Деякі ЗМІ повідомляли, начебто до Гармаша при затриманні застосували фізичну силу та вимагали 25 тисяч доларів для розв'язання питання з мобілізацією. Однак у Київському ТЦК офіційно спростували цю інформацію, хоча на куртці футболіста чомусь була зірвана одна кишеня.