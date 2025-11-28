Артем Мілевський та Денис Гармаш упродовж шести років разом грали у складі київського Динамо. Колишній форвард висловився про затримання експартнера по команді, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Мілевського.

Як Мілевський відреагував на затримання Гармаша?

Під час спілкування зі своїми підписниками Мілевський досить жорстко проїхався по Гармашу, назвавши причину затримання. За інформацією гравця медіакоманди Ігніс, Денис перебував у розшуку.

Всім привіт. Гармаша затримав ТЦК? Нех*й вночі їздити, коли перебуваєш у розшуку,

– написав Мілевський.

Зазначимо, що у коментарі Чемпіону речник Київського МТЦК та СП Віталій Силенко повідомив, що Гармаш не перебував у розшуку. Однак у футболіста не було ані відстрочки від мобілізації, ані бронювання.

Що відомо про затримання Гармаша?