Затримання Дениса Гармаш відбулося працівниками поліції у ніч на 28 листопада. У мережі з'явилося фото відомого футболіста зроблене у відділку, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Який вигляд мав Гармаш після затримання?
На світлині видно, що футболіст одягнений у кофту-худі сірого кольору з капюшоном та двома кишенями. Одразу впадає у вічі, що одна кишеня обірвана.
Денис Гармаш у відділку / фото УНІАН
Як відбулося затримання Гармаша?
Деякі ЗМІ повідомляли, що ексгравця збірної України витягували з його машини із застосуванням фізичної сили. Згодом Гармашу запропонували заплатити 25 тисяч доларів з можливістю залишити відділок.
У Київському міському ТЦК та СП спростували цю інформацію, назвавши її маніпулятивною. В офіційній заяві йдеться, що Гармаша доставили до Печерського РТЦК та СП міста Києва для уточнення даних. 35-річний футболіст не мав відстрочки від призову чи бронювання.
Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами Гармаш обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. При цьому скарг від нього щодо неправомірних дій не надходило.
За яку команду останнім часом виступав Гармаш?
- Нагадаємо, що Денис Гармаш залишив київське Динамо восени 2023 року. Колишній гравець збірної України пів року виступав за хорватську Рієку, а взимку 2024 року підписав контракт з харківським Металістом 1925.
- Тодішній тренер "жовто-синіх" Патрік ван Леувен не розраховував на досвід Гармаша, перевівши його до дубля. На початку 2025 року ексдинамівець став гравцем аматорської команди Лісне з Київщини.
- Сезон 2025 – 2025 нова команда Гармаша розпочала у Другій лізі. Однак через брак грошей не з'явилася на два виїзні матчі та була виключена зі змагань. За даними Transfermarkt, півзахисник відіграв за Лісне 13 матчів (11 у чемпіонаті та 2 у Кубку), але результативними діями не відзначився.