Внимание зрителей привлекли не только откровенные заявления Роналду, а также его ценные часы. Форвард Аль-Насра продемонстрировал уникальный аксессуар, сообщает 24 канал.
Какие часы у Роналду?
40-летний футболист появился на интервью с уникальными часами Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Стоимость аксессуара составляет 1,1 миллиона фунтов стерлингов (примерно 50 миллионов гривен).
Часы Роналду изготовлены из 18 каратного белого золота, а также украшены более 360 бриллиантами. Стоит отметить, что аксессуар португальца выпущен в ограниченной серии.
В мире всего лишь 18 подобных произведений ювелирного искусства. Также часы оснащены двойным турбийоном и децимальным репетиром, что обеспечивает незаурядную точность.
К слову. Криштиану Роналду побил абсолюдный рекорд мирового футбола, пишет 433. Он стал лучшим бомбардиром квалификаций на чемпионат мира, забив 41 гол.
Часы, которые носит Роналду / Фото из открытых источников
Как сообщает Mundo Deportivo, футболист раскрыл планы на будущее. Форвард заявил, что чемпионат мира 2026 последний в его карьере.
Что говорил Роналду в интервью Моргану?
Криштиану Роналду признался, почему не пришел на похороны Диогу Жоты, который погиб летом 2025 года. Он не хотел привлекать большое внимание к себе во время церемонии.
Футболист также рассказал, что будет делать после завершения карьеры. Португалец заявил, что будет уделять большое количество времени своим детям, особенно Криштиану Роналду-младшему.
Кроме того, нападающий рассказал, что ему помогло пережить смерть новорожденного ребенка. Роналду отметил, что он увидел жизнь с другой стороны.