Увагу глядачів привернули не тільки відверті заяви Роналду, а також його коштовний годинник. Форвард Аль-Насра продемонстрував унікальний аксесуар, повідомляє 24 канал.

Який годинник у Роналду?

40-річний футболіст з'явився на інтерв'ю з унікальним годинником Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette. Вартість аксесуара становить 1,1 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 50 мільйонів гривень).

Годинник Роналду виготовлений із 18 каратного білого золота, а також прикрашений понад 360 діамантами. Варто зазначити, що аксесуар португальця випущений в обмеженій серії.

У світі всього лише 18 подібних витворів ювелірного мистецтва. Також годинник оснащений подвійним турбійоном і децимальним репетиром, що забезпечує неабияку точність.

Як повідомляє Mundo Deportivo, футболіст розкрив плани на майбутнє. Форвард заявив, що чемпіонат світу 2026 останній у його кар'єрі.

