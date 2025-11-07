Его похороны посетило немало звездных игроков, однако там не было Криштиану Роналду, за что тот получил немало критики. Форвард Аль-Насра в интервью Пирсу Моргану рассказал, почему решил не приходить на прощальную церемонию партнера по национальной сборной, сообщает 24 Канал со ссылкой на UR - Cristiano.

Почему Роналду не посетил похороны Жоты?

Звездный португалец объяснил, почему проигнорировал это событие. Он считает. что правильно поступил, ведь тогда перетянул бы внимание на себя.

Две вещи. Люди часто меня критикуют. Но, как я уже говорил, меня это не волнует. Когда твоя совесть чиста – тебе не нужно беспокоиться о том, что говорят другие. Есть одна вещь, которую я не делаю: после смерти моего отца я больше не был на кладбище. И еще – как вы правильно сказали, а вы знаете меня и мою репутацию – куда бы я не пошел, все превращается в цирк. Я не хожу, потому что если я появлюсь, все внимание будет приковано ко мне, а я не хочу такого внимания,

– заявил Криштиану.

Роналду считает, что это очень чувствительная тема. Он хотел, чтобы в этот момент все поддерживали семью погибшего футболиста, а не превращали похороны в слишком публичное мероприятие.

"Я просто говорю, что мне не понравилось, когда в такие чувствительные моменты кто-то начинает давать интервью, говорить о нем, о футболе. Да хватит уже, ребята – что это вообще такое? Жизнь – это не шоу. Я не часть этого. Если кто-то хочет быть частью такого мира – удачи. Я буду с другой стороны. Люди могут продолжать меня критиковать. Но я чувствовал себя хорошо, приняв это решение.

Мне не нужно стоять в первом ряду, чтобы люди говорили что-то хорошее – мол, Криштиану пришел. Нет. Я все планирую, думаю о его семье. Мне не надо быть перед камерами, чтобы показать, что я делаю. Я действую за кулисами, друзья. И мне так лучше. Да, они сделали из этого большую пропаганду, много публичности вокруг моего имени. Но ничего – все в порядке, я это понимаю", – сказал футболист.

К слову. Ранее Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры. В частности, он собирается запустить собственную киберспортивную игру.

Напомним, что сейчас португалец выступает за Аль-Наср и может стать вскоре первым игроком в истории, который забьет 1000 голов в карьере. Пока в его активе 952 взятия ворот и аналитики Sky Sports прогнозируют, что он достигнет юбилейной отметки уже в октябре 2026 года.

Что известно о гибели Диогу Жоты?