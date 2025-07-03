Трагедия произошла в провинции Самора, где он отдыхал во время отпуска. Сначала появилась информация только о его смерти, однако впоследствии, к сожалению, подтвердилась и гибель брата Андре, сообщает 24 Канал.

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Что известно о брате Диогу Жоты

Андре Силва играл в команде Панафиэл, которая представляет вторую лигу Португалии. 25-летний футболист выступал на позиции атакующего полузащитника.

Всего за этот клуб он провел 62 матча, в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов. Ранее выступал за Гондомар, академию Порту и молодежные команды Фамаликана и Боавишты.

Справка. Причиной аварии стал прокол шины автомобиля Диогу Жоты во время обгона. Машину занесло с трассы, после чего она сгорела дотла.

Напомним, что всего за неделю до этой трагедии форвард Ливерпуля женился. У него осталась жена и трое детей.