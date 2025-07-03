Трагедія сталася у провінції Самора, де він відпочивав під час відпустки. Спочатку з'явилася інформація тільки про його смерть, проте згодом, на жаль, підтвердилася й загибель брата Андре, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про брата Діогу Жоти

Андре Сілва грав у команді Панафіел, яка представляє другу лігу Португалії. 25-річний футболіст виступав на позиції атакувального півзахисника.

Всього за цей клуб він провів 62 матчі, в яких забив сім голів і віддав вісім асистів. Раніше виступав за Гондомар, академію Порту та молодіжні команди Фамалікана та Боавішти.

Довідка. Причиною аварії став прокол шини автомобіля Діогу Жоти під час обгону. Машину занесло з траси, після чого вона згоріла дотла.

Нагадаємо, що лише за тиждень до цієї трагедії форвард Ліверпуля одружився. В нього залишилася дружина та троє дітей.