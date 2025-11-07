В стартовом составе "волков" вышел нападающий сборной Украины Артем Довбик. Он провел на поле 86 минут и помог гостям одержать уверенную победу со счетом 2:0, информирует 24 Канал.

Как сыграл Довбик в матче против Рейнджерс?

В конце первого тайма уроженец Черкасс записал в свой актив первое результативное действие в турнире этого сезона. Он отметился голевой передачей на Лоренцо Пеллегрини, который установил окончательный счет встречи.

Украинец принял мяч в чужой штрафной площади и выкатил под удар итальянскому полузащитнику. Тот не оставил шансов вратарю соперника, идеально попав в нижний угол.

Смотрите ассист Довбика в видеообзоре матча Рейнджерс – Рома

После финального свистка наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Артема Довбика в матче. Он остался доволен игрой украинца, отметив его прогресс.

"Коммуникация – основа атаки, это не индивидуальный подход, и гол показал, что все трое игроков атаки работали вместе. Если, забивая такие голы, приобретаешь уверенность, то, безусловно, достигнешь большего.

Несомненно, физическая форма Довбика улучшилась, он участвовал во втором голе и хорошо держал мяч. Несколько раз он был близок к голу, а когда нападающий оказывается в такой позиции, он рано или поздно забивает. Артем, без сомнения, в гораздо лучшей форме, чем в начале сезона", – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Справка. В течение матча Артем Довбик совершил 26 касаний мяча. Кроме ассиста, он нанес также один удар, который был заблокирован, выиграл одно из четырех единоборств, а также отдал 19 пасов со 100% точностью, среди которых четыре были ключевыми.

Отметим, что после четырех туров Рома имеет шесть очков. Римляне занимают 18 место в турнирной таблице Лиги Европы.

Как выступает Довбик в сезоне-2025/2026?