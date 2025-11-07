У стартовому складі "вовків" вийшов нападник збірної України Артем Довбик. Він провів на полі 86 хвилин і допоміг гостям здобути впевнену перемогу з рахунком 2:0, інформує 24 Канал.

Як зіграв Довбик у матчі проти Рейнджерс?

Наприкінці першого тайму уродженець Черкас записав у свій актив першу результативну дію в турнірі цього сезону. Він відзначився гольовою передачею на Лоренцо Пеллегріні, який встановив остаточний рахунок зустрічі.

Українець прийняв м’яч у чужій штрафній площі та викотив під удар італійському півзахиснику. Той не залишив шансів воротарю суперника, ідеально влучивши в нижній кут.

Дивіться асист Довбика у відеоогляді матчу Рейнджерс – Рома

Після фінального свистка наставник Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував виступ Артема Довбика в матчі. Він залишився задоволений грою українця, відзначивши його прогрес.

"Комунікація – основа атаки, це не індивідуальний підхід, і гол показав, що всі троє гравців атаки працювали разом. Якщо, забиваючи такі голи, набуваєш упевненості, то, безумовно, досягнеш більшого.

Безсумнівно, фізична форма Довбика покращилася, він брав участь у другому голі та добре тримав м’яч. Кілька разів він був близький до гола, а коли нападник опиняється в такій позиції, він рано чи пізно забиває. Артем, без сумніву, в набагато кращій формі, ніж на початку сезону", – цитує Гасперіні Sky Sport Italia.

Довідка. Протягом матчу Артем Довбик зробив 26 дотиків до м’яча. Окрім асисту, він завдав також одного удару, який було заблоковано, виграв одне з чотирьох єдиноборств, а також віддав 19 пасів зі 100% точністю, серед яких чотири були ключовими.

Зазначимо, що після чотирьох турів Рома має шість очок. Римляни посідають 18 місце в турнірній таблиці Ліги Європи.

Як виступає Довбик у сезоні-2025/2026?