"Біло-сині" здобули розгромну перемогу з рахунком 6:0. На традиційній післяматчевій пресконференції Олександр Шовковський підбив підсумки поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

До теми Динамо у феєричному матчі з шістьма голами розгромило Зрінськи у Лізі конференцій

Що сказав Шовковський про перемогу над Зрінськи?

Головний тренер киян привітав уболівальників з таким довгоочікуваним позитивним результатом у єврокубках, заявивши, що команда добре підготувалася до гри, розібравши сильні та слабкі сторони суперника. При цьому фахівець незадоволений тим, як його підопічні почали матч.

"Я не до кінця задоволений нашими діями в перші хвилини матчу. У перші 15 хвилин ми повинні були діяти спокійніше, не робити тих помилок, яких припустилися. Сьогодні індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права допускати тих помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми повинні покращувати для того, щоб робити нашу гру ще більш досконалою", – сказав тренер.

Йому поставили уточнювальне запитання про те, які саме компоненти гри варто покращити. Спеціаліст процитував легенду Динамо, під керівництвом якого виступав під час ігрової кар'єри.

Я вам відповім фразою Валерія Васильовича Лобановського: "Якщо тренер повністю задоволений, то йому треба закінчувати зі своєю роботою". Завжди є моменти, які можливо покращувати та над якими можливо працювати. І в організації оборони, і в організації перехідних моментів, і в організації атаки, у завершенні. Дуже багато. І це постійний процес,

– заявив Шовковський.

Він відзначив, що команда досягнула важливого результату, але є ще якість гри. За словами спеціаліста, якраз над цим компонентом постійно потрібно працювати та не можна бути ідеальним.

"Треба намагатися бути досконалим. Саме прагнення до цього робитиме тебе сильнішим і кращим. Якщо прості речі ти будеш робити чудово, ти вже відсотків на 75 будеш попереду інших гравців команди. Завжди можна працювати та завжди треба працювати над цим", – підсумував наставник киян.

До слова. Ця перемога стала найрозгромнішою для киян у єврокубках з 2016 року. Тоді Динамо з ідентичним рахунком здолало Бешикташ у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що наступний матч Динамо проведе 9 листопада вдома проти ЛНЗ, з яким має однакову кількість очок у турнірній таблиці УПЛ. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

