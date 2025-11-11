Впрочем, время неумолимо и знаменитый бомбардир все чаще задумывается над завершением карьеры. Определяющим для Криштиану Роналду станет чемпионат мира – 2026, пишет 24 Канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

Когда Роналду завершит карьеру?

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готовится к рекордному для себя шестому чемпионату мира. Мировой футбольный форум станет последним для Роналду.

Да, это будет мой последний чемпионат мира. Мне будет 41 год, и, думаю, это будет правильный момент,

– сообщил Роналду.

Однако фанатам звездного бомбардира не стоит преждевременно расстраиваться. Форвард сборной Португалии и саудовского Аль-Насра не собирается сразу же вешать бутсы на гвоздь. Речь идет лишь о выступлениях в составе "команды избранных".

У Роналду есть действующий контракт с Аль-Насром, который действует до июня 2027 года. Поэтому у Криштиану впереди еще есть, как минимум, полтора сезона. 40-летний португалец поставил цель достичь отметки в 1000 забитых голов. Сейчас на счету Роналду 953 точных удара.

Как Роналду выступает в сборной Португалии?

Напомним, что Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет. Памятное событие произошло 20 августа 2003 года.

По данным Transfermarkt, Роналду сыграл за "селесао" 225 матчей, в которых забил 143 гола. 40-летний бомбардир имеет все шансы улучшить статистику.

В составе сборной Португалии Криштиану стал победителем Евро – 2016 и дважды побеждал в Лиге наций УЕФА (2018/19, 2024/25). Кроме того, становился серебряным призером ЧЕ – 2004 и получал "бронзу" на Евро – 2012.

