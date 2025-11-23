В воскресенье, 23 ноября, был избран новый президент World Boxing. Им стал известный в прошлом боксер Геннадий Головкин, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм World Boxing.

Почему WB возглавил Головкин?

Казахский спортсмен был единственным претендентом на эту должность. Он сменит на ней нидерландца Бориса ван дер Ворста, который, собственно, и основал World Boxing в 2023 году.

43-летний уроженец Караганды был избран путем акламации, то есть без фактического голосования. Среди претендентов был и президент Греческой боксерской федерации Мариолис Харилаос, но он снял свою кандидатуру.

Также были слухи, что за кресло президента может побороться Владимир Кличко. Однако позже украинец не подтвердил эту информацию. Головкин же имел поддержку со стороны МОК, поэтому и без проблем выиграл выборы.

Напомним, что World Boxing создавалась как альтернатива пророссийской IBA. Эту организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев, который является сторонником Владимира Путина.

Поэтому IBA активно лоббировала возвращение россиян к международным выступлениям под своим флагом и гимном. В конце концов организация потеряла свой олимпийский статус.

Что Головкин говорил о войне в Украине?

К счастью, Головкин является более адекватным человеком, чем Кремлев. Однако его высказывания о войне в Украине можно назвать неоднозначными.

Все, что происходит сейчас в Украине – это глобальная трагедия. Это взгляд со стороны. Наверное, если бы был кто-то один виноват, он бы точно понес ответственность. Трудно сказать, кто виноват. Видимо, все, кто в этом участвует. Не мне рассуждать о таких глобальных вопросах. Я не политолог. Но однозначно виноват не один человек,

– говорил Головкину в интервью Seconds Out в 2022 году.

Отметим, что отец нового президента WB является россиянином по национальности. Однако долгое время он проживал в Казахстане и именно там Геннадий родился и вырос. К слову, в 2024 году Головкин стал президентом НОК своей Родины.

Каким боксером был Геннадий Головкин?