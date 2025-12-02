Александр Усик высказался о возможной встрече на ринге с мексиканцем Энди Руисом. Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе поставил одно условие для проведения поединка, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Будет ли драться Усик с Руисом?

Украинский боксер отвечая на вопрос журналиста заметил, что ранее не дрался с Руисом, однако не исключает такой вариант.

Дам ли шанс Энди Руису? Я не знаю, с ним я не дрался. Возможно, после боя с Деонтеем Уайлдером. Я не знаю. Сейчас я просто работаю по своему плану. Возможно, мой план и план моей команды отличаются, но сейчас у меня такой план,

– сказал Усик.

Отметим, что сейчас Усик планирует провести бой против Деонтея Уайлдера. В команде американского нокаутера уже отреагировали на заявление чемпиона мира.

Как Руис сенсационно нокаутировал Джошуа?

В июне 2019 года Энди Руис неожиданно стал соперником Энтони Джошуа. Британец собирался провести дебютный поединок на американском континенте против Джарелла Миллера. Однако за два месяца до боя американец попался на допинге и его лишили лицензии.

Энди Руис высказался о готовности выйти на ринг против Эй-Джея. Казалось, что чемпион мира одержит легкую победу. Однако мексиканец трижды отправлял звездного боксера на настил и в итоге одержал сенсационную победу.

Джошуа потерял все чемпионские пояса, а Руис стал обладателем титулов WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Видеообзор первого боя Джошуа – Руис

Впрочем, Эй-Джей не собирался покидать олимп хевивейта. Команда британца сразу активировала пункт о реванше. Бой провели в Саудовской Аравии 9 декабря 2019 года. Поединок не оказался таким зрелищным как первый. Джошуа одержал убедительную победу благодаря единогласному решению судей и вернул себе титулы.

Когда Руис в последний раз выходил на ринг?