Олександр Усик висловився про можливу зустріч на рингу з мексиканцем Енді Руїсом. Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі поставив одну умову для проведення поєдинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на iFL TV.

Чи битиметься Усик з Руїсом?

Український боксер відповідаючи на питання журналіста зауважив, що раніше не бився з Руїсом, однак не виключає такий варіант.

Чи дам шанс Енді Руїсу? Я не знаю, з ним я не бився. Можливо, після бою з Деонтеєм Вайлдером. Я не знаю. Зараз я просто працюю за своїм планом. Можливо, мій план і план моєї команди відрізняються, але зараз у мене такий план,

– сказав Усик.

Зазначимо, що наразі Усик планує провести бій проти Деонтея Вайлдера. У команді американського нокаутера вже відреагували на заяву чемпіона світу.

Як Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа?

У червня 2019 року Енді Руїс несподівано став суперником Ентоні Джошуа. Британець збирався провести дебютний поєдинок на американському континенті проти Джарелла Міллера. Проте за два місяці до бою американець попався на допінгу і його позбавили ліцензії.

Енді Руїс висловився про готовність вийти на ринг проти Ей-Джея. Здавалося, що чемпіон світу здобуде легку перемогу. Однак мексиканець тричі відправляв зіркового боксера на настил і в підсумку здобув сенсаційну перемогу.

Джошуа втратив усі чемпіонські пояси, а Руїс став володарем титулів WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Втім, Ей-Джей не збирався покидати олімп хевівейту. Команда британця одразу активувала пункт про реванш. Бій провели у Саудівській Аравії 9 грудня 2019 року. Поєдинок не виявився таким видовищним як перший. Джошуа здобув переконливу перемогу завдяки одноголосному рішенню суддів та повернув собі титули.

Коли Руїс востаннє виходив на ринг?