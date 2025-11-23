У неділю, 23 листопада, було обрано нового президента World Boxing. Ним став відомий у минулому боксер Геннадій Головкін, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм World Boxing.

Чому WB очолив Головкін?

Казахський спортсмен був єдиним претендентом на цю посаду. Він змінить на ній нідерландці Боріса ван дер Ворста, який, власне, і заснував World Boxing у 2023 році.

43-річного уродженця Караганди було обрано шляхом акламації, тобто без фактичного голосування. Серед претендентів був і президент Грецької боксерської федерації Маріоліс Харілаос, але він зняв свою кандидатуру.

Також були чутки, що за крісло президента може поборотися Володимир Кличко. Проте пізніше українець не підтвердив цю інформацію. Головкін же мав підтримку з боку МОК, тому і без проблем виграв вибори.

Нагадаємо, що World Boxing створювалась як альтернатива проросійській IBA. Цю організацію очолює росіянин Умар Кремльов, який є прихильником Володимира Путіна.

Через це IBA активно лобіювала повернення росіян до міжнародних виступів під своїм прапором та гімном. Зрештою організація втратила свій олімпійський статус.

Що Головкін казав про війну в Україні?

На щастя, Головкін є більш адекватною людиною за Кремльова. Проте його висловлювання про війну в Україні можна назвати неоднозначними.

Усе, що відбувається зараз в Україні – це глобальна трагедія. Це погляд з боку. Напевно, якби був хтось один винен, він би точно поніс відповідальність. Важко сказати, хто винен. Мабуть, всі, хто в цьому бере участь. Не мені розмірковувати про такі глобальні питання. Я не політолог. Але однозначно винна не одна людина,

– казав Головкіну в інтерв'ю Seconds Out у 2022 році.

Зазначимо, що батько нового президента WB є росіянином за національністю. Проте довгий час він проивав у Казахстані і саме там Геннадій народився та виріс. До слова, у 2024 році Головкін став президентом НОК своєї Батьківщини.

Яким боксером був Геннадій Головкін?