Володимир Кличко вже давно завершив кар'єру боксера. Останнім часом ходили чутки про його можливе повернення на ринг, але тепер є шанс побачити українця на керівній посаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Inside The Games.
Кличко йде в президенти?
ЗМІ пишуть, що Кличко-молодший планує балотуватися на посаду президента World Boxing. Нещодавно Боріс ван дер Ворст склав повноваження голови організації, повідомляв сайт World Boxing.
Нідерландець не збирається висувати свою кандидатуру на нові вибори. Очікується, що буде троє претендентів на посаду президента WB. Окрім Кличка, мова йде про Геннадія Головкіна та Харіса Маріоліса.
Представник Казахстану є чинним головою НОК у своїй країні. Також Головкін очолює Олімпійську комісію у World Boxing. Натомість Маріоліс є президентом боксерської федерації Греції.
Вибори мають пройти орієнтовно в середині листопада. Усі кандидати будуть оцінені незалежною комісією з експертів, які не мали зв’язків із World Boxing. Повний список претендентів буде відомий не раніше середини жовтня.
Що відомо про World Boxing
- Організація була створена у 2023 році для розвитку аматорського боксу на противагу IBA (Міжнародна асоціація боксу). Її очолює російський путініст Умар Кремльов.
- Росіянин зганьбив репутацію організації та став допускати своїх співвітчизників до змагань під прапором країни-терористки. Через це чимало асоціацій виступили за створення альтернативної організації.
- Наразі членами World Boxing є 118 країн. Україна ж доєдналась до цієї спільноти лише у вересні цього року.
- На нещодавньому чемпіонаті світу з боксу українці продемонстрували невдалі результати. Лише Данило Жасан зумів здобути бронзову нагороду.
- Нагадаємо, що 49-річний Кличко виграв 64 з 69-ти своїх поєдинків. Українцю підкорювались чемпіонські пояси WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.