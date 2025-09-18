У своєму профілі в інстаграмі Ольга Цибульська запитала у підписників, чи були вони колись закохані у людину з телевізора. Водночас українська виконавиця зізналась, хто був її коханням, інформує 24 Канал.

Як Цибульська була закохана у Кличка?

Цибульська розповіла, що свого часу її серце вкрав Володимир Кличко. Співачка виклала спільні фото, на одному з яких навіть отримала поцілунок від Володимира.

Я – у Володимира Кличка. І навіть пісню йому співала. Ці фото перенесли мене у той самий вечір, коли він переміг Девіда Хея й став об’єднаним чемпіоном світу. Тоді я вела "Підйом" на Новому каналі, дивилась бокс із дитинства й – чесно – була трохи закохана у Кличка,

– написала Цибульська.

Зірка шоубізнесу розповіла, що переглядала поєдинок проти Хея у бокс-барі на Майдані, адже хотіла відчути справжні фанатські емоції. Після перемоги Володимира над Девідом співачка не спала через незабутні емоції.

На емоціях Цибульська написала пісню та відправила повідомлення посеред ночі продюсерці.

"Хочу заспівати це Кличку. Давай зробимо?". І вже за кілька днів у "Арені" я стояла перед Чемпіоном і вітала з перемогою. 2011 рік. Київ. Щемливі спогади,

– ностальгічно пригадала співачка.

Ольга Цибульська одружена та виховує у щасливому шлюбі сина Нестора.

Що відомо про особисте життя Володимира Кличка?