Володимир Кличко залишається одним з найкращих боксерів в історії України. Фанати спортсмена цікавляться не тільки його професійною кар'єрою, а ще й особистим життям, повідомляє 24 Канал.

Де мешкає Володимир Кличко?

Особливо цікавою темою було місце проживання Кличка-молодшого. Під час професійної кар'єри він із братом Віталієм в основному проживали у Німеччини.

Втім після завершення кар'єри Кличко-старший став проживати у Києві, ставши мером міста. У свою чергу Володимир продовжував жити на кілька країн.

Основним місцем проживання Володимира Кличка залишається Німеччина. Як і раніше, спортсмен мешкає у Гамбургу та проводить там різні світські заходи.

Крім того, Володимир активно бере участь в допомозі Україні у війні проти Росії. Кличко-молодший часто зустрічається із бізнесменами, меценатами та політиками, щоб залучити підтримку своїм співвітчизникам.

При цьому після 2022 року боксер став частіше жити в Україні. Кличко має чотириповерховий будинок у центрі Києва, який є у його власності. Тут він допомагає брату Віталію, займаючись гуманітарними та спортивними проєктами.

Окрім цього, Володимир Кличко має майно у США та Іспанії. До прикладу, ще під час шлюбу із Гейден Панеттьєрі боксер придбав будинок у Маямі, де він проживав із акторкою та донькою Каєю-Євдокією.

Після розлучення Кличко забрав дівчинку до себе та залишив жити із матір'ю у Києві. А після початку повномасштабної війни боксер забрав доньку в Німеччину. Ще Володимир має віллу на острові Ібіца, але використовує її суто для відпочинку.

