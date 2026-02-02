Кумівство у спорті часто супроводжується скандалами та неприємними відкриттями. 24 Канал зібрав п'ять найякравіших історій.

Хто кум Андрія Шевченка?

Чимало хто вважає, що скандальний проросійський політик, друг Путіна, колишній прем'єр-міністр Італії та президент Мілана Сільвіо Берлусконі був кумом Андрія Шевченка.

Проте, як пише Радіо Свобода, це неправда: у 2005 році, коли народився син футбольної зірки Джордан, католицька церква заборонила Берлусконі стати його хрещеним батьком. Причиною стало розлучення і повторний шлюб дона Сільвіо, які не дозволені вірянам. Тож Берлусконі був присутнім на церемонії і навіть тримав Джордана на руках, але кумом офіційно так і не став.

Натомість Шевченко ще у 2001 році породичався з Андрієм Павелком – політиком і майбутнім очільником Української асоціації футболу. Він хрестив доньку Павелка Анастасію.

Андрій Шевченко і Анастасія Павелко / фото із соцмереж

Доля зіграє з колись друзями злий жарт: саме Шевченко змінить Павелка на посаді голови УАФ, а самого ексдепутата звинуватять у корупції та розкраданні державних коштів на будівництві штучних футбольних полів.

Чи спілкується Лілія Подкопаєва з кумою?

Перша дворазова українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва запросила хрестити свою доньку Кароліну відому співачку Ані Лорак. Але через багато років пошкодувала про свій вибір.

Як зізналася колишня гімнастка в інтерв'ю ТСН, після початку повномасштабного вторгнення вона порвала зв'язки з російською "бульбашкою", до якої входить і Лорак. Та обрала й далі співати в Росії на криваві гроші і жодним словом не засудила звірства росіян в Україні.

Кого хрестив Володимир Кличко?

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко свого часу став родичем скандальному проросійському народному депутату Нестору Шуфричу, якого зараз судять за спробу повалення конституційного ладу.



Володимир Кличко хрестить доньку Шуфрича / фото з інстаграму

Разом з боксером духовну опіку над Марією Шуфрич взяла Оксана Марченко – дружина відомого антиукраїнською позицією політика Віктора Медведчука. Марченко з Медведчуком є кумами російського кривавого диктатора Путіна, який хрестив їхню дитину.

Чому не спілкуються куми Усик та Ломаченко?

Боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко давно товаришували і тренувалися в одного наставника Анатолія Ломаченка – тож не дивно, що стали кумами, похрестивши синів один одного.



Олександр Усик та Василь Ломаченко з тренером Анатолієм Ломаченком / фото із соцмереж

Але якщо Олександр після початку повномасштабної війни продемонстрував чітку проукраїнську позицію, то Василь став у суспільстві вигнанцем через небажання прощатися з російськими наративами. Подейкують, що куми більше не спілкуються, бо Ломаченко страшенно заздрить успіхам Усика.

Хто кум Сергія Реброва?

Чутки пов'язують головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва з колишнім очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком – мовляв, впливовий політик не дає звільнити свого кума з посади, навіть попри невдачі у Лізі Націй та провал на Євро-2024.



Сергій Ребров та Андрій Єрмак / фото з телеграму Офісу Президента

Проте насправді Ребров та Єрмак лише давні друзі і кумами один одному не стали. Натомість вони мають спільного кума – народного депутата Миколу Тищенка, відомого своїми дивними висловлюваннями та скандальною поведінкою.

Тищенко розповідав проєкту "Світське життя", що хрестив сина Реброва, натомість Андрій Єрмак став хрещеним батьком для сина самого Тищенка.