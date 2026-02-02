Кумовство в спорте часто сопровождается скандалами и неприятными открытиями. 24 Канал собрал пять самых ярких историй.

Кто кум Андрея Шевченко?

Многие считают, что скандальный пророссийский политик, друг Путина, бывший премьер-министр Италии и президент Милана Сильвио Берлускони был кумом Андрея Шевченко.

Однако, как пишет Радио Свобода, это неправда: в 2005 году, когда родился сын футбольной звезды Джордан, католическая церковь запретила Берлускони стать его крестным отцом. Причиной стал развод и повторный брак дона Сильвио, которые не разрешены верующим. Поэтому Берлускони присутствовал на церемонии и даже держал Джордана на руках, но кумом официально так и не стал.

Зато Шевченко еще в 2001 году породнился с Андреем Павелко – политиком и будущим главой Украинской ассоциации футбола. Он крестил дочь Павелко Анастасию.

Андрей Шевченко и Анастасия Павелко / фото из соцсетей

Судьба сыграет с некогда друзьями злую шутку: именно Шевченко сменит Павелко на посту главы УАФ, а самого экс-депутата обвинят в коррупции и хищении государственных средств на строительстве искусственных футбольных полей.

Общается ли Лилия Подкопаева с кумой?

Первая двукратная украинская олимпийская чемпионка в Украине Лилия Подкопаева пригласила крестить свою дочь Каролину известную певицу Ани Лорак. Но спустя много лет пожалела о своем выборе.

Как призналась бывшая гимнастка в интервью ТСН, после начала полномасштабного вторжения она порвала связи с российским "пузырем", в который входит и Лорак. Та выбрала и дальше петь в России на кровавые деньги и ни словом не осудила зверства россиян в Украине.

Кого крестил Владимир Кличко?

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в свое время стал родственником скандальному пророссийскому народному депутату Нестору Шуфричу, которого сейчас судят за попытку свержения конституционного строя.



Владимир Кличко крестит дочь Шуфрича / фото из инстаграма

Вместе с боксером духовную опеку над Марией Шуфрич взяла Оксана Марченко – жена известного антиукраинской позицией политика Виктора Медведчука. Марченко с Медведчуком являются кумовьями российского кровавого диктатора Путина, который крестил их ребенка.

Почему не общаются кумовья Усик и Ломаченко?

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко давно дружили и тренировались у одного наставника Анатолия Ломаченко – поэтому неудивительно, что стали кумовьями, покрестив сыновей друг друга.



Александр Усик и Василий Ломаченко с тренером Анатолием Ломаченко / фото из соцсетей

Но если Александр после начала полномасштабной войны продемонстрировал четкую проукраинскую позицию, то Василий стал в обществе изгоем из-за нежелания прощаться с российскими нарративами. Говорят, что кумовья больше не общаются, потому что Ломаченко очень завидует успехам Усика.

Кто кум Сергея Реброва?

Слухи связывают главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва с бывшим главой Офиса Президента Андреем Ермаком – мол, влиятельный политик не дает уволить своего кума с должности, даже несмотря на неудачи в Лиге Наций и провал на Евро-2024.



Сергей Ребров и Андрей Ермак / фото из телеграмма Офиса Президента

Однако на самом деле Ребров и Ермак только давние друзья и кумовьями друг другу не стали. Зато они имеют общего кума – народного депутата Николая Тищенко, известного своими странными высказываниями и скандальным поведением.

Тищенко рассказывал проекту "Светская жизнь", что крестил сына Реброва, зато Андрей Ермак стал крестным отцом для сына самого Тищенко.