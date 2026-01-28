В возрасте 16 лет она торжествовала на зимней Олимпиаде-1994 в Норвегии. Как сложилась судьба выдающейся фигуристки, где она сейчас и чем занимается – рассказывает 24 канал.

Как Баюл стала олимпийской чемпионкой?

Как говорится в статье на Википедии, Баюл родилась в Днепре в 1977 году. Ее мать хотели, чтобы она занималась балетом, но будущую звезду фигурного катания не взяли из-за ее комплекции.

В возрасте четырех лет бабушка Баюл отдала девочку на каток. И уже в 1994 году она выступила на зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере, куда попала из-за нехватки кандидатов в сборную Украины после распада СССР.

Украинка в первые дни соревнований показала лучшую короткую программу в истории фигурного катания. Однако на следующий день произошло событие, которое могло оставить Баюл без олимпийского золота.

На одной из тренировок она столкнулась с немецкой фигуристкой Таней Шевченко и ее дальнейшее участие в соревнованиях было под угрозой. В конце концов Баюл смогла выйти на лед и принести Украине первое в истории "золото" Олимпиады.

Победное выступление Баюл: смотрите видео

Какой была судьба Баюл после Олимпиады?

Сенсационный успех в Лиллехаммере открыл Баюл путь для дальнейшего развития своей карьеры. После успеха на Олимпиаде-1994 украинка начала работать по контракту в Лас-Вегасе, став любимицей местной публики.

В 1997 году спортсменка вляпалась в неприятности, разбив свой "Мерседес". Впоследствии оказалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего на автомобиле врезалась в дерево.

Этот инцидент не прошел бесследно для фигуристки. В результате аварии она получила перелом ребер, а также получила наказание в виде условного срока. Впоследствии Баюл заявила, что именно это происшествие позволило ей бросить вредную привычку.

После восстановления она продолжила заниматься спортом, а позже занялась бизнесом. Отметим, что в личной жизни олимпийской чемпионки было не все так сладко – она трижды выходила замуж.

Оксана Баюл / Фото из открытых источников

Первым ее мужем был Евгений Суник, с которым Баюл познакомилась в 2000 году. В браке супруги прожили пять лет, после чего фигуристка вышла замуж за американского бизнесмена Джима Бреннона.

Второй брак фигуристки также был непродолжительным. В третий раз Оксана вышла замуж в 2014 году за Карла Фарину, а уже через год у них родилась дочь София, которая увлекается балетом и фигурным катанием.

Отметим, что интересная ситуация с участием Баюл также произошла в 2021 году, когда на 30-летие Независимости Украины было приглашено немало звездных гостей, но выдающаяся фигуристка не оказалась среди них.

Тогда в знак протеста олимпийская чемпионка заявила, что отказывается от украинского гражданства, вызвав резонанс в обществе. Позже в интервью НВ она объяснила, что она остается гражданкой Украины, но ее паспорт уже недействителен.

Я до сих пор гражданка Украины. У меня нет гражданства США, только украинский паспорт, который сейчас недействителен,

– поделилась Баюл.

По словам Баюл, ей нужно приехать в Украину для обновления документа. Однако пока у нее нет такой возможности.

Где сейчас Баюл и чем занимается?

По последним новостям Баюл проживает в городе Шривпорт, что в штате Луизиана, где работает в местной школе фигурного катания. Также известно, что олимпийская чемпионка разводится со своим мужем.

Как сообщает US Weekly, итальянский миллионер Фарина и третий муж Баюл обвинил Оксану в расизме и алкоголизме. Кроме того, он заявил, что их дочь София боится собственной матери.

Баюл с дочерью Софией / Фото с фейсбука фигуристки

В конце концов выдающаяся фигуристка согласилась, что ей стоит жить отдельно и пройти курс контроля над гнимов. По данным MSN, экс-супруги продадут дом в Луизиане и поделят средства, а сам Фарина вместе с дочерью Софией переедут в Лас-Вегас.

Недавно Баюл засветилась в социальных сетях. Олимпийская чемпионка вышла на лед и продемонстрировала свое мастерство.

